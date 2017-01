später lesen Entschärfung am Freitag Vier Fliegerbomben in Moers gefunden FOTO: Stadt Moers FOTO: Stadt Moers Teilen

Twittern





2017-01-19T11:47+0100 2017-01-19T11:20+0100

In Moers sind am Donnerstag auf einem Acker gleich vier Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Blindgänger sollen am Freitag ab 10 Uhr entschärft werden.

Urs Lamm Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Urs Lamm (url) arbeitet als Crossmedia-Journalist in der Redaktion Moers. zum Autorenprofil schließen