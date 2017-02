Ein 21 Jahre alter Mann aus Moers hat am Samstag einen 19-jährigen Duisburger mit einer zerbrochenen Flasche am Hals schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission ermittelt.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 17.30 Uhr in Duisburg-Laar. Zwei Männer, ein 19-Jähriger aus Duisburg sowie ein 21-Jähriger aus Moers, gerieten in Streit. Der 21-Jährige zerbrach den Angaben zufolge eine Schnapsflasche und ging auf den Duisburger los. Der 19-Jährige wurde durch einen Schlag an den Hals schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Gegen den Moerser wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen. Wegen versuchten Totschlags sitzt er in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission ist eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

