Serie Hier Bedient Der Chef Noch Selbst: Mutig: Selbständig mit Buchladen

Kathrin Olzog hat einen mutigen Schritt gewagt: Sie hat einen Buchladen aufgemacht. Ihr Laden versucht mit persönlichem Kontakt zu punkten. Von Ulrike Rauhut

Moers Es herrscht eine besondere Atmosphäre in der Moerser Burgstraße. Abseits der großen Einkaufsstraßen fühlt man sich hier, als hätte man einen Schatz entdeckt. Ein freundliches Frauengesicht ziert das Logo der Barbara-Buchhandlung - einladend wirkt das. Kathrin Olzog und ihr Team bieten auf 50 Quadratmetern ein liebevoll ausgewähltes Programm. Die Bücher der aktuellen Bestseller-Listen sind natürlich darunter, dazu eine Auswahl an Sach- und Kinderbüchern, Romanen, Geschenkbüchern sowie Kalendern und Spielen.

Im September 2013 eröffnete die Kathrin Olzog ihre erste eigene Buchhandlung. Zuvor hatte sie mehrere Jahre die Moerser Filiale der Weltbild-Buchhandlung geleitet. Die Lage in der kleinen Seitenstraße und die Nachbarschaft zum Café Heimelie passten ihr dabei gut ins Konzept. Denn oft hatte sie gehört, wie gemütlich es sei, bei einer guten Tasse Kaffee in Büchern zu stöbern. Für dieses Erlebnis muss man in der Burgstraße nur eine Tür weiter gehen. Überhaupt habe sich die Nachbarschaft bei diversen Veranstaltungen als fruchtbar erwiesen. Auch mit der evangelischen Kirchengemeinde wird eine gute Zusammenarbeit gepflegt, beispielsweise mit theologischen Vorträgen oder Lesungen.

Einen Schwerpunkt hat Olzog mit christlichen Büchern und Devotionalien wie Kreuzen und Rosenkränzen gewählt. Dies bot sich nach der Schließung der christlichen Buchhandlung Böckler an und werde auch sehr gut angenommen. Viele hätten der damals 38-jährigen gesagt, es sei sehr mutig von ihr, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Doch ihr war relativ klar, dass in Moers eine zweite Buchhandlung funktionieren müsse. "Dass es allerdings so gut funktionieren würde, hat mich überrascht", sagt Olzog, "die Moerser sind einfach tolle Kunden. Angenehm, unkompliziert, treu und einfach nett."

Das Geheimnis des Erfolgs des kleinen Ladens, der inzwischen zwei Minijobber, zwei Teilzeitkräfte und eine Auszubildende beschäftigen kann, sei der persönliche Kontakt zu den Kunden. "Nach einer Weile kennt man sich einfach. Bei der Auswahl eines Reiseführers wird über die Urlaubsvorlieben, bei der Empfehlung eines Ratgebers über Zipperlein gesprochen", erzählt Kathrin Olzog, die es sehr genießt, auf diese Art Anteil am Leben ihrer Kunden zu haben. Sie ist sich inzwischen sicher, dass ihre Arbeit mehr als vom Interesse an Büchern vom Interesse an den Menschen getragen wird. Dieses familiäre Gefühl können das Internet oder die großen Buch-Kaufhäuser nicht bieten. Hinzu komme, dass jede Mitarbeiterin Expertin in einem Buchgenre sei und immer eine ehrliche, persönliche Empfehlung parat habe. Schließlich erscheinen in Deutschland täglich 253 neue Titel, rund 90.000 Buchtitel sind es im Jahr. Und gerade bei jungen Leuten werde es zunehmend schwieriger, sie an das Lesen heranzuführen. Wenn dann bei einen notorischen Nicht-Leser ein empfohlenes Buch gut angekommen sei, dann freuten sich die Mitarbeiterinnen immer ganz besonders.

Das Gefühl, Teil der Barbara-Familie zu sein, bestärkt die Buchhandlung nicht nur mit dem üblichen Bestell- und Umtausch-Service, sondern auch mit einer gut gepflegten Facebook-Seite, die über 1000 Freunde hat und der Möglichkeit, Bücher über Whatsapp zu bestellen. Der Name "Barbara Buchhandlung" geht übrigens nicht auf die Schutzheilige der Bergleute zurück, sondern ist ein Andenken an die verstorbene Mutter von Kathrin Olzog, die großen Anteil hatte an ihrer Liebe zu den Büchern. Und sicherlich auch an ihrer offenen, zugewandten Art, die ihre Kundinnen so schätzen.

