Nach Attacke auf 13-Jährigen Spezialkräfte stürmen Wohnung in Moers 2018-04-12T20:20+0200 2018-04-12T20:16+0200

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Donnerstagabend eine Wohnung in Moers-Meerbeck gestürmt. Am Morgen war in dem Viertel ein 13-Jähriger lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden.