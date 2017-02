Moers: Nachts in der Bibliothek

Die Bibliothek im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum beteiligt sich am Freitag, 10. März, wieder an der landesweiten Nacht der Bibliotheken. Das Team um Leiterin Eva Schmelnik stellt ein Wohlfühl-Programm für jedes Alter zusammen. Von Anja Katzke

Die Moerser Bibliothek bereitet sich auf die Nacht der Nächte vor: Am Freitag, 10. März, ist sie der Ort, wo man sein will: "The place to be". So lautet zumindest das Motto der diesjährigen Nacht der Bibliotheken, an der sich zum siebten Mal landesweit mehr als 200 Stadtbüchereien beteiligen. "Wir wollen unsere Bibliothek als den Ort präsentieren, an dem man sich trifft, miteinander ins Gespräch kommt, träumen, aber auch lernen kann", betont Leiterin Eva Schmelnik.

Das Team um die Bibliotheksleiterin hat für seine kleinen und großen Besucher ein buntes Wohlfühl-Programm zusammengestellt, das mehr verspricht, als nur in Büchern zu schmökern. Von 17 bis 23 Uhr bieten die Mitarbeiter eine Vielzahl von Angeboten und Aktionen an. Mädchen und Jungen ab vier Jahren sind in die Kinder- und Jugendbibliothek auf der ersten Etage eingeladen, um dort zu basteln und schöne Dinge selbst herzustellen - wie zum Beispiel Buttons. "Wir haben aber auch spannende Experimente mit Soda und Essig vorbereitet", berichtet Barbara Kraayvanger, Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek. Ab 18 Uhr treffen sich Kinder und Jugendliche zum Brettspiel an drei Stationen. Im Angebot sind zum Beispiel das Taktikspiel "Tac" und das Wissensspiel "Wer wird Millionär". Das Angebot richtet sich an Besucher ab zehn Jahren. Wer sich sportlich austoben oder lieber Karaoke singen möchte, ist an den Wii-Spielkonsolen willkommen. "Es kann jeder mitmachen, der Lust hat und sich traut", sagt Barbara Kraayvanger. Und zum Abschluss gibt es in der Kinder- und Jugendbibliothek einige Gute-Nacht-Geschichten zu hören.

Auch die Erwachsenen sollen am Freitag, 10. März, das Gefühl haben, dass die Bibliothek ein "Place to be" ist: Ursula Friebel hat ein interessantes Programm entwickelt, das man so in einer Bibliothek nicht erwarten würde. Die Besucher dürfen sich auf einen Vortrag über die Aromatherapie freuen, die passende Literatur dazu gibt es natürlich in der Bücherei. "Wir zeigen auch Anwendungsbeispiele", sagt Ursula Friebel. Wer sich nach einem anstrengenden Tag erst einmal entspannen möchte, wird in der Bibliothek fündig: Es ist eine mobile Massagepraxis vor Ort. In Kooperation mit der Volkshochschule lernen die Besucherinnen außerdem, wie man schnell und einfach ein Make-up selbst macht. Wer schon immer mal ein Buch in ein schönes Kunstwerk verwandeln wollte, kann dies in der Nacht der Bibliotheken in Moers ebenso lernen: Bookogamie heißt die Technik, mit der Buchseiten in Objekte gefaltet werden. Die Stadtbücherei stellt dafür alte Flohmarkt-Bücher zur Verfügung.

Das Bibliotheksteam will mit den Lesern aber auch ins Gespräch kommen. "Und das geht am besten beim Essen und Trinken", meint Ursula Friebel. Die Bücherei lädt zu einem Mitbring-Picknick ein: Das heißt: Jeder bringt sein eigenes Essen, sein Gedeck und Besteck mit. Musikalisch unterhalten werden die Besucher in der Nacht der Bibliotheken durch die Gesangsklasse von Eva Dannenberg. Acht Schüler singen Oldies und moderne Songs. Die Bibliothek kooperiert am Freitag, 10. März, nicht nur mit der VHS. Partner sind auch die Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens und die Elefanten-Apotheke. Der Eintritt ist frei.

