Panoramafotos Von Der Halde Norddeutschland: Näher als auf der Halde kommt man dem Himmel am Niederrhein nicht

Neukirchen-Vluyn Es gibt wohl keinen besseren Ort als die Halde Norddeutschland, um in diesen schönen Tagen in der Grafschaft Moers den Winter zu erleben und in Bildern festzuhalten. In einer Höhe von 102 Metern über der Erde fühlt man sich dort derzeit bei der klirrenden Kälte fast wie in eine Mondlandschaft versetzt. Der Aufstieg wird aber belohnt. Wer oben steht, erkennt: Diese ehemalige Bergehalde des früheren Bergwerks Niederberg, eine der zehn höchsten im gesamten Revier, ist ein Geschenk. Während unten am tiefen Niederrhein der ganze Frost schnell wegtaut, bleiben Schnee und Eis dort oben tatsächlich erhalten. Das Licht am Morgen ist hier einzigartig. Die Kulisse mit Blick auf den landwirtschaftlich geprägten Westen mit Rheurdt und Neukirchen-Vluyn sowie den Norden und Osten mit dem industriell geprägten Kamp-Lintfort und Moers zeigen die Vielfalt des Niederrheins.

In dieser Ausgabe wollen wir ihnen mit Panoramabildern die spektakulären Aussichten zeigen, die man von der Halde Norddeutschland in alle Himmelsrichtungen genießt. Es sind Bilder, die weniger die Details der Städte erkennen lassen als vielmehr ein Zusammenspiel von Natur und Stadtsilhouette dokumentieren. Das Bild oben etwa zeigt die Halde Norddeutschland für sich - die geschwungene Ebene lud geradezu zur Rodeltour ein. Wer derzeit an einem der kalten Wintertage den Gang nach oben bestreitet, findet übrigens nur wenige Mitstreiter. Am Morgen, als wir den Aufstieg wagten, rannten nur ein paar unentwegte Jogger die gezählten 359 Treppenstufen hoch. Quelle: RP