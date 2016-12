Silvester "Mein Projekt 2017": Neue Heimat für die Heimatstube

Sitzbank, Schiefertafel, Schreibfeder - bei manchem älteren Besucher werden da Erinnerungen an die eigene Schulzeit wach. Doch auch Jüngere entdecken Dinge, die sie als Knirpse kannten. Polaroid-Kameras aus den 80er Jahren zum Beispiel, im Zeitalter der Digitalfotos fast so entrückt wie die Dampflok. All das findet sich in der Heimatstube Schaephuysen, die im Souterrain des Grundschulgebäudes untergebracht ist.

Friedel Gruska ist so etwas wie der Hüter der Sammlung. Gebürtig kommt er aus Duisburg, doch seit er 1974 nach Schaephuysen zog, fühlt er sich hier heimisch. "Wenn ich morgens zur Arbeit nach Duisburg gefahren bin", erinnert sich der 71-Jährige, "dann bin ich auf eine Dunstglocke zugefahren. Und abends, wenn ich wieder aufs Land rauskam, das war, als führe ich in den Urlaub." Dass er hier sich als Ehrenamtler engagiere, sei ein Dankeschön an die Einwohner, die ihn damals sofort das Gefühl gegeben hatten, dazu zu gehören.

Gruska kann jedes Stück der Heimatstube erklären und zu vielen weiß er eine Geschichte. Und manchmal sind es Geschichten, die Auswanderern auf andere Erdteile folgen, oder in den Weltkrieg zurückführen. Zum Beispiel die alte Fahne des Männergesangsvereins. "Kanadische Soldaten nahmen sie 1944 mit und stellten sie als Trophäe auf der Brücke von Arnheim aus", berichtet er. Ein Holländer erkannte das Stück: Er war Zwangsarbeiter in Schaephuysen gewesen, doch offenbar von den Hiesigen gut behandelt worden. "Er sorgte dafür, dass die Fahne wieder zurückkehrte."

In einigen Wochen geht die Fahne wieder auf Wanderschaft. Die Grundschule ist geschlossen, das Grundstück wird vermarktet. Doch die über Jahre liebevoll zusammengetragene Sammlung soll erhalten bleiben. Nicht weit entfernt, im ehemaligen Sparkassengebäude wird die Ausstellung neu entstehen. "Der Umzug wird wohl im Mai stattfinden", sagt Gruska. Er und seine Mitstreiter vom Verein für Gartenkultur und Heimatpflege - vor allem der Vorsitzende Mario Gürtner und Vereinskollege Hans-Wilhelm Pingen - haben schon gut zu tun. "Ich mache von jedem Exponat ein Foto und katalogisiere es", sagt er. Und er faltet einen Plan auf, der zeigt, wo in den neuen Räumen die wichtigsten Ausstellungsbereiche hin sollen - die Schusterwerkstatt, die alte Küche, die Schuleinrichtung. Natürlich ziehen auch die Töpferwaren mit, für die Schaephuysen berühmt war, und die sich in vielen Museen finden.

Die Vereinsmitglieder sind froh, dass sich ein neuer Standort für die Stube gefunden hat. "Sonst hätten wir schließen und die Stücke an die Besitzer zurückgeben müssen", meint Gruska. Dank dem Kauf der alten Sparkasse sind diese Sorgen passé. Die Gemeinde Rheurdt hat damit zugleich Räume für den Bezirksbeamten der Polizei und für die eigene Dependance des Bürgerbüros gefunden. "Es ist angedacht, dass die Stube parallel zum Bürgerbüro geöffnet ist", sagt Gruska. Das wäre dienstags von 14 bis 16 Uhr. Aber die Stube kann auch nach Vereinbarung besucht werden.

Im Eingangsbereich des neuen Standortes soll Platz für Vorträge oder Wechselausstellungen entstehen, ein kleiner Veranstaltungsraum also. Im oberen Geschoss steht dann ein Zimmer für Sitzungen des Vereins bereit, dort werden auch die zahlreichen Urkunden und Preise ausgestellt, die im Laufe der Zeit gewonnen wurden - mit dem Höhepunkt im Jahre 1977, als Schaephuysen bundesdeutsches "Golddorf" wurde.

Die Gemeinde stellt die neuen Räume zum symbolischen Preis von einem Euro zur Verfügung. "Wir tragen die Nebenkosten und sorgen für die Pflege der Grünflächen", berichtet Gruska. Der Umzug wird allerdings für den Vereine eine finanzielle Herausforderung werden. "Wir wären froh über Unterstützung durch Sponsoren."

