Moers: Neue Skulptur soll Wall sichtbar machen

Der historische Verlauf der Moerser Wallanlage an der Krefelder Straße soll im Straßenbild erkennbar werden. Die Stadt nahm jetzt Maß und ließ auf der Mittelinsel der Krefelder Straße ein Holz-Modell zur Probe aufstellen. Von Anja Katzke

Auf beiden Seiten der Krefelder Straße ist jeweils eine Spur teilweise gesperrt: Die Stadt Moers lässt unter Beteiligung verschiedener Behörden am Mittwoch Maß nehmen für ein besonderes Projekt: Auf der Mittelinsel an der Krefelder Straße soll eine Skulptur aus Cortenstahl entstehen, die zukünftig den historischen Verlauf der Moerser Wallanlagen sichtbar und nachvollziehbar machen soll. Modell steht ein Holzgerüst, das SCI-Mitarbeiter eigens gebaut haben. Die Installation der Skulptur ist Teil des seit langem geplanten Gesamtprojekts "Barrierefreier Schlosspark".

Die Stadt Moers möchte mit der Schaffung von barrierefreien Zugängen in den Schlosspark auch die historische Wall- und Grabenanlage in Moers besser erlebbar machen. Erster Bauabschnitt wird an der Krefelder Straße sein. Dort endet der Wall und wird zurzeit als nicht barrierefreie Rampe auf den Bürgersteig geführt. Er wird von Büschen, Sträuchern und Bäumen verdeckt und vielfach kaum noch als Teil der historischen Festungsanlage der Stadt wahrgenommen.

FOTO: Stadt

FOTO: Stadt

Ein Treppenabgang führt aktuell zum Café Mehrhoff. Eine rückwärtige Zufahrt werde vielfach zugeparkt, was das Erscheinungsbild erheblich beeinträchtige, heißt es in einem Maßnahmensteckbrief, der in den Fachausschüssen behandelt wurde. Das soll sich ändern. Wie die Pressestelle der Stadt Moers gestern erläuterte, soll der Wall zum Bürgersteig hin auf seine alte Höhe angehoben werden. Dort ist außerdem eine neue Stahlmauer als Abschluss geplant.

Die Skulptur soll den ursprünglichen Verlauf der Wall- und Grabenanlage im Bereich der Krefelder Straße nachzeichnen. Zur Abstimmung, und um die tatsächlichen Proportionen wahrnehmen zu können, wurde am Mittwoch das vom SCI Moers gefertigte Holzmodell in Originalgröße auf der Mittelinsel und auf der Wiese installiert. Diese mehrere Stunden dauernde Aktion blieb natürlich nicht unbemerkt. "Wir wurden bereits von vielen darauf angesprochen", berichtete Stadtsprecher Thorsten Schröder. Die beteiligten Behörden, unter anderem die Polizei und der Landschaftsverband Rheinland, hätten den Planungen zugestimmt. Laut Stadtverwaltung soll mit dem Bau noch in diesem Jahr begonnen werden. Das Gesamtprojekt "Barrierefreier Schlosspark", das durch Bund, Land und die Hanns-Albeck-Stiftung gefördert wird, ist bereits seit einigen Jahren ein Thema.

Die historische Wallanlage mit einem Höhenunterschied bis zu vier Metern stellt nicht nur für behinderte und mobilitätseingeschränkte Menschen ein Hindernis dar. Auch für Parkbesucher mit Kinderwagen und Fahrrädern ist es mitunter schwierig, auf oder über den Wall zu kommen. Deshalb haben sich an einigen Stellen feste Trampelpfade ausgebildet. Im Rahmen der denkmalpflegerischen Sicherung der historischen Anlage sollen auch solche baulichen Fehlentwicklungen durch geeignete Maßnahmen künftig verhindert werden.

Doch nicht nur der Zugang in den Schlosspark von der Krefelder Straße aus soll im Rahmen des Gesamtprojekts zukünftig verschönert und aufgewertet werden. Weitere Bausteine sind unter anderem auch die Bereiche Garten-/Zahnstraße und der Übergang zwischen Schloss- und Freizeitpark.

Quelle: RP