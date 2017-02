Moers: Neuer Pächter im alten Spaethe-Haus

Nach langem Leerstand gibt es ab Mai eine Folgenutzung für das Haus der Buchhandlung Spaethe in Moers. Auch an der Steinstraße 33 kündigt sich mit Tamaris ein neuer Mieter an. Von Sebastian Peters

Gute Nachrichten aus der Moerser Innenstadt: Für eines der traditionsreichsten Geschäftshäuser ist ein neuer Pächter gefunden. In die ehemalige Buchhandlung Spaethe am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz zieht schon in wenigen Wochen ein Textilgeschäft ein. Das hat Hauseigentümerin Angelika Lamers auf Anfrage jetzt mitgeteilt. "Wir sind froh, dass wir eine Nutzung gefunden haben, die zur Umgebung dort passt. Im Bereich Hanns-Dieter-Hüsch-Platz gibt es schon jetzt viele Boutiquen", sagt die Moerserin. Den Namen des Pächters will sie in Kürze bekannt geben. Und es ist nicht die einzige gute Botschaft für die City: Im alten Haus an der Steinstraße 33, ehemals Geschenke Schmidts, wird in Kürze die Schuhkette Tamaris einziehen.

Die Buchkette Thalia hatte die Buchhandlung Spaethe im Jahr 2007 gekauft, ließ seit 2008 nur die Thalia-Filiale an der Steinstraße weiterlaufen. Seitdem stand das Spaethe-Haus leer. Generationen von Moersern hatten dort ihren Lesestoff gekauft. Immer wieder erhielten danach die Eigentümer, das Ehepaar Angelika und Hans-Gerd Lamers, Anfragen für das Objekt in der Altstadt - Bar, Eisdiele, sogar ein kleines Kaufhaus sollte dort einmal entstehen. Zwischenzeitlich hatte eine Künstlerin aus Alpen die Räume bezogen. Obwohl einer der markantesten Bauten der Moerser Altstadt - das Spaethe-Haus ist erst im Jahr 1978 errichtet worden, jedoch nach alten Plänen, wie viele andere Häuser in der Altstadt auch. "Um diese Altstadt beneiden uns viele", sagt Angelika Lamers.

Im Januar 2016 entschied sich das Ehepaar Lamers, das Objekt von innen komplett umzubauen. Zunächst mit Erfolg: Mitte vergangenen Jahres schien eine Folgenutzung für die Immobilie gefunden zu sein. Ein italienischer Feinkostladen sollte im Untergeschoss eröffnen. Doch weil der Betreiber schon vor der Eröffnung ein Entschuldungsverfahren durchlaufen musste, wurde auch aus diesen Plänen nichts. Der Umbau der Immobilie lief dennoch weiter. Von oben bis unten ist das Spaethe-Haus jetzt umgebaut worden. Nur die Außenmauern sind noch die alten.

Jetzt sei alles in trockenen Tüchern, sagt Angelika Lamers. Auch für die drei Wohnungen in den oberen Etagen würden die Gespräche mit potenziellen Mietern laufen. Loft-Wohnungen sind entstanden, mit Blick auf die Moerser Altstadt.

Wenige Wochen vor Eröffnung des Textilgeschäfts in der Altstadt soll schon der Tamaris-Schuhladen an der Steinstraße Ecke Burgstraße eröffnen. Plakate an der Außenwand machen derzeit darauf aufmerksam. Dort hatte zuletzt "Schmidts Geschenke von Herzen" seinen Sitz. Tamaris hat seine Filiale an der Kirchstraße aufgegeben. Dort - ein negativer Effekt des Umzugs - ist nun erhöhter Leerstand zu beobachten.

