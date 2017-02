Rockabilly Moersquake (7. und 8. April)

Beim Rockabilly Moersquake wird die Zeit zurück gedreht. Mit Pünktchenkleidern und Pomade im Haare holen die Besucher den Glanz der 50er Jahre wieder zurück. Das Festival im Bollwerk 107 gilt in der Rockabilly-Szene als Auftakt der Saison und lockt Besucher aus der ganzen Welt an. Auftreten werden unter anderem Rockabilly Riot, Hightway 54 und Ronnie Nightingale & the Haydocks. Neben Konzerten lockt der beliebte "50's"-Markt mit US-Autos, Jive Unterricht, CD's und Schallplatten und vielen anderen Dingen, die typisch für die 50er Jahre sind. Das Festival findet an diesem Wochenende bereits zum fünften Mal statt. Es richtet sich an Menschen, die den Stil der 50er Jahre leben und lieben. Das Festivalticket gibt es im Vorverkauf für 29,60 Euro. Der Eintritt zum Konzert am Freitag kostet 11,50 Euro. Für ein Einzelticket am Samstag zahlt man 19,70 Euro. Zum Kartenverkauf geht es hier.

FOTO: Klaus Dieker

Moers Festival (2. bis 5. Juni)

Das Moers Festival ist ein internationales Jazz-Musik-Festival. Es findet seit 1972 an Pfingsten statt. 2014 wurde der Spielort gewechselt. Statt dem Freizeitpark wird jetzt in der neuen Festivalhalle am Solimare Musik gehört. Das Festivalticket kostet im Vorverkauf 120 Euro. Hier geht es zum Kartenverkauf.

FOTO: Klaus Dieker

Esel Rock in Wesel (16. und 17. Juni)

FOTO: Christoph Reichwein

"Umsonst und draußen” – das ist das Motto des Open Air Festivals EselRock, das jährlich im Heubergpark in Wesel stattfindet. Es ist eine Veranstaltung für Jugendliche sowie für Erwachsene, die ein breites Spektrum an Musik aus den unterschiedlichsten Genres bietet. In diesem Jahr steht die zehnte Auflage des Festivals auf dem Programm.

Beim EselRock treten Künstler und Bands aus der Region auf der Haupt- und Seebühne auf und begeistern unter freiem Himmel das Publikum mit ihrer Musik. Ein festgelegtes Genre gibt es dabei nicht. Egal ob Metall, Hip-Hop, Emo oder Rock – jede Band und jeder Künstler kann sich um einen Auftritt auf den Open Air Bühnen bewerben. Dabei spielen auch zahlreiche Bands, die sich überregional schon einen Namen gemacht haben. Bislang steht fest, dass Kasalla, Mia und Antiheld, The Great Crusades, Awesome Scampis, Alex Mofa Gang und Kadavrik in diesem Jahr dabei sind. Weitere Bands wollen die Veranstallter noch bekanntgeben. Mehr Infos gibt es hier in unserem Dossier.

Traumzeit Duisburg (16. bis 18. Juni)

FOTO: Guido Diesing

Vor der Kulisse aus Stahlkonstruktionen, Kesseln, Rohrleitungen und Schornsteinen des stillgelegten Hüttenwerks Duisburg-Meiderich/Beeck findet das Traumzeit-Festival statt. Bei Dunkelheit erscheint der heutige Landschaftspark Duisburg-Nord durch die Lichtinszenierungen des englischen Künstlers Jonathan Park geradezu futuristisch. Bestätigte Künstler bislang: Bukhara, "Giant Rooks, Helgi Jonsson & Tina Dico, RY X, Walking on Rivers. Tickets gibt es ab 75 Euro. Mehr Infos finden Sie hier.

Courage Festival Kleve (24. Juni)

FOTO: Evers, Gottfried

Jährliches Jugendfestival auf Schloss Moyland, das in den vergangenen Jahren Künstler wie MC Fitti, Jupiter Jones, Monrose oder viele Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" auf die Bühne bekam. Das Festival setzt sich für Toleranz und gegen Gewalt ein und gilt als größtes Jugendfestival in NRW. ine Besonderheit des Courage Festivals ist die Schwerpunktsetzung auf ein jugendliches Publikum. Als größtes Jugendfestival in Nordrhein- Westfalen ermöglicht es Kindern und Jugendlichen aller Altersklassen bekannte Künstler und Bands auf der Bühne sehen zu können. Top-Act wird dies Mal Max Giesinger sein. Der Popsänger erhielt im vergangenen Jahr für seinen Hit "80 Millionen" die "1Live Krone". Mit dabei ist außerdem Lukas Rieger. Der Teenager nahm 2014 an der Casting-TV-Show "The Voice Kids" teil. Danach setzte der Popmusiker seine musikalische Karriere fort. Mit Hilfe von sozialen Medien baute Rieger sich eine große Fangemeinde auf. Bei Instagramm hat der Musiker über 1,6 Millionen Abonnenten. Karten kosten zehn Euro. Zum Ticketverkauf geht es hier.

Fantastival Dinslaken (7. bis 15. Juli)

FOTO: B�ttner, Martin

Das Open-Air-Festival bietet alles von Klassik über Pop und Rock, Kabarett und Comedy, Lesungen bis zur stets ausverkauften Sommernacht des Musicals. Organisiert von einer Bürgeraktiengesellschaft, der Freilicht AG. Spielort ist das alte Freilichttheater an der Dinslakener Burg und der Burginnenhof. In diesem Jahr sind unter anderem die Kabarett-Gruppe "Herbert Knebels Affentheater" sowie Sänger Michael Patrick Kelly, der in den 90er-Jahren als drittjüngstes Mitglied der Kelly Family populär wurde. Infos zu Tickets finden Sie hier.

Parookaville (21. bis 23. Juli)

FOTO: Julian Binn

Das Parookaville am Airport Weeze ist eines der größten Electronic-Dance Festivals Deutschlands. Die große Multimedia-Hauptbühne ist ein Garant für spektakuläre Shows in der Stadt, in der "Wahnsinn, Liebe und Glückseligkeit" regieren. Zum Line-Up in diesem Jahr gehören unter anderem Star-DJ David Guetta, das schwedische Duo Axwell^Ingrosso und Marshmello . Das Festival ist bereits seit November 2016 ausverkauft. Mehr Informationen im Dossier.

Eier mit Speck (28. bis 30. Juli)

FOTO: Andreas Döring

Eier mit Speck ist ein Musik-Festival, das jedes Jahr im Juli in der niederrheinischen Stadt Viersen stattfindet. Seit 2006 lockt die Veranstaltung jede Menge musikbegeisterte Menschen für ein Wochenende auf die Rockwiese am Stadion Hoher Busch. Dabei ist das Publikum bunt gemischt, denn ein festes Genre gibt es bei der Musik auf dem Eier-mit-Speck-Festival nicht. Sowohl Rock, Pop, Hip-Hop als auch Metal, Ska und Elektro sind durch die Künstler dort vertreten. Den Besuchern wird traditionell kostenloses Frühstück mit Eiern und Speck angeboten. Zum Vorverkauf geht es hier.

Haldern Pop (10. bis 12. August)

FOTO: Thomas Binn

Die Idylle einer schönen Landschaft, Livemusik und gute Stimmung – das bietet das Haldern Pop Musikfestival am Niederrhein. Das Open Air Highlight findet jährlich im August in der kleinen Gemeinde Rees-Haldern statt und ist ein Publikumsmagnet für all diejenigen, die in ruhigerem Rahmen ihrer Leidenschaft zur Livemusik nachgehen wollen. Ein Wochenende lang öffnet Rees seine Tore für Musikbegeisterte aus aller Welt, die dort zum "Alten Reitplatz" kommen, um ein entspanntes Wochenende mit guter Musik unter Gleichgesinnten zu verbringen. Das Festival ist bereits seit Monaten ausverkauft. Hier geht es zu unserem Special.

Geldernsein (1. bis 3. September)

FOTO: van Offern, Markus

Beim dreitägigen Festival am Holländer See in Geldern sind zahlreiche junge Bands verschiedener Musikrichtungen aus NRW am Start. Das Lineup steht noch nicht fest. Mehr Informationen gibt es in unserem Special.

