Moers: "Partykrake" - schnell noch ein Kostüm

Der Karneval steuert heute ein Moers auf den Jahreshöhepunkt zu - wo kann man jetzt kurz vor dem Zug noch Kostüme kaufen? Wir haben es in der Moerser Innenstadt getestet. Von Lea Schmidt und Merlin Bartel

Zwar hat Moers kein traditionelles Kostümgeschäft wie etwa Bastian in Krefeld-Uerdingen. Die Moerser Bekleidungsgeschäfte haben sich weitestgehend schon vor Jahren vom Kostümverkauf verabschiedet. Und doch werden auch in Moers die Narren fündig - in der "Partykrake" an der Homberger Straße. Kostüme, soweit das Auge reicht. "Da entstand eine Lücke, die wir mit unserem Laden füllen möchten", sagte Christina Brack, deren Mann der Geschäftsführer der Partykrake ist. "Deshalb haben wir uns vor anderthalb Jahren zur Eröffnung des Ladens entschieden."

20 bis 25 Euro kosten die Kostüme. "Wir bieten ganz bewusst außergewöhnliche Kostüme, die es nicht in jedem Laden zu kaufen gibt. Außerdem sind wir einige Euro günstiger als die Konkurrenz", sagt Christina Brack.

Im Repertoire halten Brack und ihre Mitarbeiter für jeden Anlass das Passende bereit: Von Ganzkörperkostümen als Bierflasche, Bierglas, Banane, Chili oder Würfel über unterschiedliche Hüte, Mützen, Perücken und Helme bis hin zur Kostümierung für verschiedene Typen: Vom Hippie, über den Sträfling, Ritter, Piraten bis hin zum Superhelden, Batman oder auch Darth Vader sind alle Geschmäcker vertreten. Für Frauen gibt es ein großes Angebot an Boa-Schals oder Tütü.

Nach ihrer Erfahrung entstehen Kostüm-Trends vor allem nach Kinofilmen: "Als der Film Suicide Squad im Kino lief, waren für Halloween blaue Haare, blaue Kontaktlinsen und Baseballschläger der Renner - jeder wollte Harley Quinn sein. Der neueste Renner sind übrigens Donald Trump-Kostüme mit Latex-Maske und Baseball-Kappe", sagte Christina Brack. "Leider kommen die Sachen für Karneval nicht mehr rechtzeitig bei uns an."

Aktuelle Anlässe haben allerdings nicht nur positiven Einfluss auf die Art und Weise, wie Karneval gefeiert wird und welche Kostüme zum Trend werden. "Die Polizei hat uns in diesem Jahr empfohlen, Waffen aus dem Sortiment zu entfernen. Aufgrund der Terroranschläge reagieren die Leute sehr empfindlich auf Messer- oder Pistolenimitate", erzählte Brack. "In einem Fall wurde bereits die Polizei alarmiert."

Doch für Christina Brack und ihre Kollegen bei der "Partykrake" ist das kein Grund, sich weniger auf die Karnevalszeit zu freuen. "Wir haben das Geschäft eröffnet, um den Menschen in Moers und Umgebung alles, was man für eine Feier braucht, an einem Ort anzubieten", sagte sie. "Ich wollte, dass man in einer halben Stunde alles Nötige für eine Party einkaufen kann anstatt in vier verschiedene Läden gehen zu müssen, bis es zusammen passt. Unser Angebot soll den Kunden Freude machen."

