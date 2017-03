Moers: Polizei findet 300.000 Euro in Unterboden von Auto

Polizei findet 300.000 Euro in Unterboden von Auto

An Altweiber gegen 22 Uhr haben Beamte der Bundespolizei bei der Kontrolle eines Pkw auf der A57 bei Moers-Kapellen 300.000 Euro gefunden, wie die Polizei Mittwoch mitteilte.

Obwohl der 45-jährige Fahrer aussagte, weder Drogen noch Bargeld bei sich zu haben, wurde das Auto durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten Unregelmäßigkeiten am Unterboden: Unter dem Beifahrersitz befand sich ein Versteck, das nur vom im Fahrzeug eingebauten Schalter geöffnet werden konnte. Dort fand die Polizei einen eingebauten, etwa DIN-A4 großen und 20 Zentimeter tiefen Hohlraum, in dem gebündelte Banknoten lagen. Das Geld mit einem Gewicht von 12,45 Kilogramm war aufgeteilt in 5- bis 50-Euro-Scheine.

Ein Drogenschnelltest schlug bei dem Mann positiv auf harte Drogen an. Wegen des Verdachts auf Geldwäsche übernahmen Ermittler des Zollfahndungsamtes Essen den Fall. Fahrzeug und Geld werden kriminaltechnisch untersucht.

Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und ist wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche dauern an.

Quelle: RP