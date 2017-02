Nach einem Unfall am gestrigen Freitag im Bereich Homberger Straße sucht die Polizei den Fahrer eines Kleinwagens, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Gestern gegen 7.40 Uhr fuhr eine elfjährige Moerserin mit einem Fahrrad in Begleitung einer Schulfreundin auf der Homberger Straße. An der Kreuzung mit der Straße Am Geldermannshof wollten die beiden weiter geradeaus fahren. Von rechts näherte sich ein schwarzer Kleinwagen, dessen unbekannter Fahrer seine Geschwindigkeit zunächst verringerte. Die Mädchen querten die Straße, und dabei kam zu einem Zusammenstoß. Die Elfjährige verletzte sich leicht. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer des Kleinwagens seine Fahrt fort.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 1710.

Quelle: RP