Moers: Polizei sucht mutmaßlichen Messerstecher

Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach dem flüchtigen Montaser C. Der 15-Jährige steht im Verdacht, einen 16-Jährigen in Moers mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Gegen Montaser C. liegt ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Er war am Dienstagabend mit einem Mitbewohner einer Wohngruppe an der Wilhelm-Müller-Straße in Moers in Streit geraten und soll diesem dann mit einem Messer in den Bauch gestochen haben.

Das 16-jährige Opfer befindet sich weiterhin im Krankenhaus, konnte aber bereits von der Kriminalpolizei vernommen werden. Montaser C. ist 1,60-1,65 Meter groß und schlank. Er hat dunkle, zum Zopf gebundene Haare. Zur Tatzeit trug er eine blaue Skinny-Jeans, dunkle Bomberjacke und eine helle Kappe mit dunklem Schirm.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11, 0203 280-0.

Quelle: RP