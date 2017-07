später lesen Moers Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall 2017-07-05T17:57+0200 2017-07-06T00:00+0200

Ein 18-jähriger Mann aus Moers war am Mittwochnacht um 0.55 Uhr mit einem BMW 318i die Rathausallee in Fahrtrichtung Verbandstraße unterwegs. In der Kreuzungs Rathausallee/Theodor-Heuss-Straße kam ein unbekannter, dunkler Wagen von rechts gefahren.