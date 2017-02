Moers: Prozess um Schlägertruppe und 2,5 Millionen

Weil ein Geschäftsmann aus Moers die Herausgabe 2,5 Millionen Euro erpressen wollte, soll er Schläger auf seinen ehemaligen Geschäftspartner angesetzt haben. Seit Freitag muss sich der Geschäftsmann wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Moerser Schöffengericht verantworten. Von Birgit Lameyer

Der Auftrag lautete, das Opfer so zu schlagen, dass es im Rollstuhl sitzt, konkretisierte die Staatsanwältin den Vorwurf. Der Moerser muss sich daher nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihm wird auch versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen. Dass es nicht zu einer bleibenden schweren Behinderung des Opfers kam, war nur dem Eingreifen Dritter zu verdanken.

Die Tat liegt fast fünf Jahre zurück. Der Angeklagte wurde erst später als möglicher Auftraggeber ermittelt. Die Schläger blieben unerkannt.

Der Angeklagte, ebenso wie das Opfer über 70 Jahre alt, räumte gestern vor Gericht ein, die Unbekannten engagiert zu haben. Die seien ihm über eine inzwischen verstorbene Bekannte vermittelt worden. Allerdings versicherte er, es sei niemals über die Anwendung von Gewalt gesprochen worden. Er habe geglaubt, ein Inkassounternehmen beauftragt zu haben. Das erste Treffen mit den Männern sei in Fulda gewesen. Dort habe er den beiden bedrohlich auftretenden Männern das Problem geschildert, nämlich, dass ihm ungerechtfertigt 2,5 Millionen Euro genommen wurden. Details habe er nicht verraten, "danach hat auch keiner gefragt". Ein weiteres Treffen in Luxemburg folgte, insgesamt habe er 250 000 Euro gezahlt. Auf Nachfrage der Richterin, welche Vorstellung er denn von der Tätigkeit der Männer hatte, sagte der Angeklagte: "Sie sollten ihn beeindrucken, damit er bezahlt." Sie hätten auftreten sollen wie "der schwarze Mann". Die imposanten Erscheinungen des dunklen tätowierten Bodybuilders, der sich Mehmet nannte, und seines Begleiters namens Sascha seien geeignet gewesen, um Angst einzuflößen. Über die genaue Herangehensweise habe man aber nicht geredet. Keinesfalls habe er gesagt, man solle Gewalt anwenden. Das stellte ein Zeuge, der bei einem der Treffen dabei gewesen sein will, in Abrede. Er habe gehört, dass von Abreibung und Rollstuhl gesprochen wurde.

Das heute 72 Jahre alte Opfer berichtete, im März 2012 vor der Haustür abgepasst und mit einem Baseballschläger angegriffen worden zu sein. Er habe gerade in sein Cabrio steigen wollen, zu fliehen versucht, wurde aber dennoch von dem Baseballschläger getroffen. Er trug eine Kopfplatzwunde, eine Gehirnerschütterung und mehrere Prellungen davon. Die Täter mussten flüchten, weil die Ehefrau des Opfers hinzu kam und "Hilfe" schrie. Zunächst dachte das Opfer, die Männer hätten sein Cabrio stehlen wollen. Erst im Sommer 2014 habe sich dann jemand bei ihm gemeldet und auf Hintergründe der Tat verwiesen.

Er habe so gut wie nichts über die beiden Männer gewusst, sagte der Angeklagte. Umso schwerer schien es nachvollziehbar, dass er ihnen den vollen Lohn im Voraus gab. Es gebe keinen Vertrag, keine Quittung und keine Nachnamen, das spreche wohl kaum für ein seriöses Inkassounternehmen, bemängelte die Nebenklage.

Hintergrund der Forderung seien problematische Geschäftsbeziehungen zwischen beiden gewesen. Das 72-jährige spätere Opfer habe geglaubt, um Millionenbeträge gebracht worden zu sein und den Angeklagten dazu bewegt, 2,5 Millionen zu zahlen. Das habe er nach längerer Überlegung für falsch gehalten und zurückhaben wollen. Auf die Idee, das Geld einzuklagen, sei er nicht gekommen.

Das Schöffengericht hatte den Angeklagten nach einer Kautionszahlung von einer Million Euro auf freien Fuß gesetzt. Die Verhandlung wird am 2. März fortgesetzt.

Quelle: RP