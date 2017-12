Moers: Rathaus, Sportpark, Müll, Solimare, Stadt, Museum, Märkte

Die Enni ist an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr rund um die Uhr erreichbar. Die Kundenzentren an der Uerdinger Straße in Moers sowie an der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn bleiben geschlossen. Kunden steht für Notfälle, etwa in der Energie- und Wasserversorgung, ein Bereitschaftsdienst zur Verfügung. Diesen erreichen sie unter der Rufnummer 02841 104-114. Eine persönliche Beratung gibt es zwischen dem 27. und 30. Dezember und wieder ab dem 2. Januar zu den gewohnten Öffnungszeiten.

Rathaus, Bibliotheken, VHS, Musikschule machen Betriebsferien.

Sportpark Rheinkamp und Aktivbad Solimare Schüler und Vereinsschwimmer legen in den Weihnachtsferien eine Pause ein. Deshalb werden die Öffnungszeiten hier ausgeweitet. So öffnet das Bad in Rheinkamp wochentags von 6.30 bis 14 Uhr, das Aktivbad Solimare von 13 bis 21.30 Uhr. Samstags und sonntags öffnen beide Bäder jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Ausnahmen sind die fünf Feiertage: An Heiligabend, den beiden Weihnachtstagen, an Silvester und an Neujahr bleiben beide Einrichtungen geschlossen. Die Park Lounge im Sportpark macht vom 23. Dezember bis 5. Januar Betriebsferien.

Museum Das Grafschafter Museum im Moerser Schloss empfängt Besucher vom zweiten Weihnachtstag bis Samstag, 30. Dezember. Auch an Neujahr (1. Januar) ist geöffnet. Der Einlass ist ab 10 Uhr und an den Feiertagen ab 11 Uhr. Um 18 Uhr schließt das Museum an allen Tagen.

Märkte Die Märkte in der Moerser Innenstadt und in Repelen entfallen am 26. Dezember.

Agentur für Arbeit Wesel Die Arbeitsagenturen in Wesel, Dinslaken, Moers, Kamp-Lintfort, Kleve, Geldern, Goch und Emmerich sowie das Berufsinformationszentrum (BiZ) und der Familienkasse in Wesel haben zwischen den Jahren vom 27. bis 29. Dezember die gewohnten Öffnungszeiten. Im neuen Jahr ist jeweils ab Dienstag, 2. Januar, acht Uhr, geöffnet.

Abfallabfuhr Die Weihnachtsfeiertage wirbeln den Plan der Abfuhr für Restmüll, Altpapier, Bioabfälle und gelbe Säcke durcheinander. "Dadurch, dass der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag und auch Neujahr auf Werktage fallen, müssen wir einige Touren vorverlegen und andere nach hinten verschieben", sagt Fabian Mikolajczak von der Enni. Konkret bedeutet dies: In den Bezirken, in denen die Abfuhr am Montag, 25. Dezember anstehen würde, kommen die Mitarbeiter schon heute. In den Bezirken, in denen die Abfuhr am Dienstag, 26. Dezember, anstehen würde, kommen die Müllwerker am 27. Dezember.

Auch alle anderen Abfuhren in dieser Woche verschieben sich um einen Tag, bis die Enni am Samstag, 30. Dezember, die Freitags-Touren nachholt. Silvester fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag und Neujahr auf den Montag. Deswegen verschiebt die Enni auch in der Woche alle Touren um einen Tag nach hinten, bis am Samstag, 6. Januar, die letzten Freitags-Touren erledigt sind.

Quelle: RP