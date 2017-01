Moers: Reformations-Jubiläum: Geißler spricht in Moers über Martin Luther

Würde der Reformator Martin Luther heute leben - was müsste er sagen, welche Thesen würde er an die Kirchentüren schlagen? Der Frage widmet sich am 19. Januar, 20 Uhr ein prominenter Gast in der evangelischen Stadtkirche Moers: Heiner Geißler, ehemaliger Bundesminister, CDU-Generalsekretär - und Katholik.

"Geißler hat als Generalsekretär der CDU in den 1980er Jahren einen Bundeswahlkampf geprägt, der härter nicht sein konnte und nicht zuletzt die Friedensbewegung gegen sich aufgebracht. Seitdem hat sich einiges verändert: Seit den 1990er Jahren schaffte er es, als Schiedsmann in Tarifkonflikten gegnerische Parteien zu gemeinsamen Entscheidungen zu bringen. Mittlerweile ist er bei der globalisierungskritischen Bewegung Attac Mitglied. Seine Auseinandersetzung mit der Reformation gipfelte in der Buchveröffentlichung ,Was müsste Luther heute sagen?", teilen die Veranstalter des "Stadtkirchengesprächs" mit - das Neue Evangelische Forum Kirchenkreis Moers, die katholischen Gemeinden der Stadt sowie die evangelische Gemeinde.

Der Vortrag Geißler ist Teil eines umfangreichen Programms zum Lutherjahr, das das Neue Evangelische Forum gemeinsam mit der VHS und dem Grafschafter Museum zwischen Januar und Oktober auflegt.

Dazu gehören zum Beispiel öffentliche Führungen im Museum, bei denen die Reformation in Moers und die spanische Besetzung im Mittelpunkt stehen. Die erste Führung startet am Sonntag, 14. Januar, um 15 Uhr. Erst 1560 schlossen sich Moers unter Hermann von Neuenahr Moers der Reformation an. Schon seine Vorgänge hätten sie aber "schleichend eingeführt, um Konflikte zu vermeiden", sagte gestern Diana Finkele, Leiterin des Grafschafter Museums. Die lutherische Reformation in der Grafschaft Moers ist auch Thema eines Vortrags im Moerser Schloss: Joachim Daebel spricht dazu am 21. März.

Was bedeutet es eigentlich, evangelisch zu sein? Die Frage kann jeder für sich beantworten, und zwar im Rahmen der Aktion "Von Herzen evangelisch" (unter diesem Motto feiert der Kirchenkreis das Reformationsjubiläum): Menschen können sich nach Gottesdiensten ablichten lassen und erklären, was das "Evangelisch sein" für sie ausmacht. Die Gottesdienste finden statt am 5. Februar in Hochstraß, am 26. März in der Christuskirche Kamp-Lintfort sowie am 25. Juni auf der Halde Rheinpreußen, anlässlich eines Festtags zum Reformationsjubiläum.

Um die "Tischreden der Katharina Luther" geht es beim Rheinischen Frauenmahl am 31. März im Restaurant "An der Linde" in Moers. Die Schauspielerin Elisabeth Haug schlüpft dabei in die Rolle der Ehefrau Luthers. Um sie geht es auch bei der Führung "Der Garten der Katharina von Bora" am 29. Mai im Kräutergarten von Kloster Kamp. Wer gut zu Fuß ist, kann am 7. Oktober von Kloster Kamp zur ältesten reformierten Kirche Deutschlands in Alpen pilgern, durch die Pfarrer Hartmut Becks die Gäste führen wird. Auf die Spuren Luthers kann man sich auch bei einer Studienfahrt vom 19. bis zum 22. Oktober begeben (Kosten: 835 Euro im Doppelzimmer), Motto: "500 Jahre Reformation - eine Zeitreise von der Zeit um 1517 in die Klassische Moderne". Sie führt unter anderem nach Eisleben, Dessau, Wittenberg und Leipzig.

Das komplette Angebot zum Reformationsjubiläum steht im aktuellen Programmheft der Volkshochschule Moers-Kamp-Lintfort. Es ist auch online abrufbar: www.moers.de/de/kultur/volkshochschule.

(pogo)