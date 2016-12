Rheurdt: Rheurdt: 474 Beratungen für Flüchtlinge

Im Sozialausschuss war die aktuelle Situation der Asylbewerber in Rheurdt Thema.

Die Mitglieder des Sozialausschusses der Gemeinde Rheurdt haben sich in der jüngsten Sitzung mit der Situation der Flüchtlinge beschäftigt. Unter anderem berichtete Lydie Benninghofen, die für die Caritas Geldern-Kevelaer die Flüchtlinge im Ort betreut, über die Erfahrungen der vergangenen Monate. Derzeit leben in der Gemeinde 119 Betroffene.

Benninghofen hat bislang 474 individuelle Beratungen mit einem Zeitaufwand von mehr als 45 Minuten durchgeführt, referiert die SPD-Fraktion in Rheurdt. Dabei ging es um lebenspraktische Fragen bis hin zum Stand des Asylverfahrens. Es gibt mehrere Kooperationen mit Einrichtungen wie der Schule, der Arbeitsagentur oder dem medizinischen Bereich. Alle betroffenen Kinder sind mittlerweile durch Betreuung im Awo-Kindergarten versorgt.

Woran es noch mangele, sei Wohnraum für Einzelpersonen. Dieses Problem wird dadurch verschärft, dass seit dem 1. Dezember die Regelung gelte, dass anerkannte Flüchtlinge drei Jahre lang an dem Ort, dem sie zugewiesen wurden, bleiben sollen. Damit verbunden ist eine weitere Schwierigkeit: Es gibt wenig Arbeitsstellen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. In Rheurdt und der unmittelbaren Umgebung finden sich kaum Arbeitsplätze.

Lena Gründel, die sich als Mitarbeiterin der Gemeinde Rheurdt mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt, erklärte laut Niederschrift, dass zurzeit 119 Flüchtlinge in Rheurdt leben. 30 Personen seien im ablaufenden Jahr weggezogen oder abgeschoben worden. Derzeit erhielten 26 anerkannte Flüchtlinge Arbeitslosengeld II. Während die Familien am liebsten in Rheurdt wohnen bleiben wollen, ziehe es die Einzelpersonen in die Ballungsräume. Alle Familien, die als Asylbewerber anerkannt sind, sind derzeit mit Wohnungen versorgt. Für Einzelpersonen gebe es dagegen so gut wie keine Wohnungen, bestätigt Gründel.

(s-g)