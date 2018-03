später lesen Rheurdt Rheurdt: Mann (56) bei Arbeitsunfall gestorben FOTO: Christoph Reichwein FOTO: Christoph Reichwein 2018-03-20T21:17+0100 2018-03-20T23:14+0100

Tragischer Unfall bei einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Kengen in Rheurdt: Als er gegen 17.55 Uhr zusammen mit seinem 37-jährigen Mitarbeiter aus Wachtendonk eine Futtermischmaschine, die in einem Gebäude des Hofes steht, reparieren wollte, geriet ein 56-jähriger Kerkener in die Zerkleinerungseinrichtung der Maschine. Dabei verletzte er sich tödlich. Von Katharina Mehles