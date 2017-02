später lesen Rheurdt Rheurdter Parteien in den sozialen Medien 2017-02-19T17:11+0100 2017-02-20T00:00+0100

An den sozialen Medien können politische Parteien heute nicht mehr vorbeigehen. Doch auf der Ortsebene steckt diese Entwicklung noch in den Anfängen. So auch in der Gemeinde Rheurdt. Als erste Ortsvereine haben nun die FDP und die Grünen eine Facebook-Seite eingerichtet, als Ergänzung zu den Homepages, die natürlich jeder politische Ortsverband hat.

Stefan Gilsbach Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Stefan Gilsbach (s-g) ist Redakteur bei der Rheinischen Post in Moers. zum Autorenprofil schließen