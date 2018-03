später lesen Einsatz der Feuerwehr Sauna in Moers brennt aus 2018-03-25T21:41+0200 2018-03-25T21:43+0200

Eine Sauna an der Dr.-Berns-Straße in Moers ist am Samstag völlig ausgebrannt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich zum Glück alle 65 Personen aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht.