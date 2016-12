Moers: Scherpenberg: Mehr brutto als Netto

Gestern hat auf der Homberger Straße ein neuer Netto-Markt eröffnet. Das sieht ein junger Kaufmann mit Sorge: Er hat erst vor kurzem in unmittelbarer Nähe einen Edeka-Markt übernommen. Von Jürgen Stock

Wenn jemand multi-tasking- fähig ist, dann ist es David Rywotzki. Auf dem kurzen Gang von der Supermarktkasse zu seinem Büro hat er einen Kaffee besorgt, sich um die Einsortierung der Christrosen gekümmert, einer älteren Frau Tipps für die Auswahl der Kartoffelsorte gegeben und noch ein freundliches Wort für eine Mitarbeiterin gefunden. Doch als er im Büro hinter der Fleischtheke angekommen ist, scheint die fröhliche Leichtigkeit, mit der er eben noch durch den Laden gefegt ist, mit einem Schlag von ihm zu weichen. "Ich mache mir Sorgen", sagt der 27-jährige Inhaber des Scherpenberger Edeka-Marktes.

Den Grund, warum der junge Kaufmann seine Stirn in Falten zieht, kann man auf der gegenüberliegenden Straßenseite entfernt besichtigen. Dort hat gestern auf der Homberger Straße, nur etwa 150 Meter entfernt, ein niegelnagelneuer Netto-Markt eröffnet. Ein schwerer Schlag für Rywotzki.

Erst im Mai des vergangenen Jahres hatte er den schon etwas herunter gewirtschafteten Edeka-Markt übernommen. Ein Wagnis für den jungen Mann, der seine Ausbildung beim Edeka-Markt Gerdes in Repelen gemacht hatte. In Scherpenberg hat sich der Einzelhandel in den vergangenen Jahren stark in Richtung Franz-Haniel-Straße verlagert. Dorthin ist auch Aldi gezogen, der bis vor acht Jahren noch an der Homberger Straße präsent war.

Aber das Risiko und die nicht unbeträchtlichen Investitionen in die Renovierung des Marktes schienen sich zu lohnen. Der Laden brummt. "Die Resonanz bei den Scherpenbergern ist riesengroß", bilanziert Claus-Peter Küster, Ratsherr der "Grafschafter". Die Kunden, so glaubt er, kämen nicht nur wegen des Warenangebots, sondern auch wegen der familiären Atmosphäre, die in den knapp 1000 Quadratmeter großen Supermarkt eingezogen sei. "Es mag ja für einen 27-Jährigen etwas ungewöhnlich klingen", sagt Küster, "aber Rywotzki ist noch ein Kaufmann vom alten Schlag."

Tatsächlich ist der junge Mann an fast jedem Tag von früh morgens bis abends nach 21 Uhr in seinem Supermarkt. Man spürt, dass es ihm ein Anliegen ist, sich um jeden Mitarbeiter und jeden Kunden persönlich zu kümmern. Unter seinem Schreibtisch steht eine Tüte mit einem Weihnachtsgesteck. Das Geschenk ist für eine Rentnerin bestimmt, die sich wegen einer Gehbehinderung die Waren von Rywotzkis Markt liefern lässt. Wenn es gerade auskommt, bringt der Chef die Lebensmittel sogar persönlich vorbei. Bei Festen und Spendenaktionen im Viertel ist er immer präsent.

Nun kann der junge Kaufmann nur hoffen, dass ihm die Kunden auch angesichts der neuen Konkurrenz treu bleiben. "Es geht ja nicht nur um mich, sondern auch um die 30 Beschäftigten meines Marktes, für die ich Verantwortung trage", sagt Rywotzki. Als er mit Edeka über die Übernahme des Marktes gesprochen habe, habe ihm niemand gesagt, dass auch die Konzerntochter Netto in Scherpenberg aktiv werden wolle.

Auch Ratsherr Küster schüttelt den Kopf: "Das ist doch wirtschaftlicher Kannibalismus, was der Edeka-Konzern da betreibt", sagt er. Rywotzki selbst kann auch nicht verstehen, dass die Stadt einen weiteren Supermarkt in Scherpenberg zugelassen hat. Doch da sei nach Auskunft der Stadtverwaltung nichts zu machen gewesen. Schließlich habe bereits Planungsrecht bestanden. Eine rechtliche Handhabe, den Netto-Markt zu verhindern gebe es daher nicht.

Ratsherr Küster ist aber zuversichtlich, dass Rywotzkis Markt sich trotz der neuen Konkurrenz halten wird: "Für die Leute im Viertel ist das nicht nur ein Supermarkt. Das ist inzwischen ein richtiges Kommunikationszentrum."

