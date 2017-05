Vluyner Mai: Schlager, Wein und schöne Sachen

Der Vluyner Mai ist Auftakt des Veranstaltungsjahres in Neukirchen-Vluyn. Am 6. und 7. Mai gibt es auf dem Vluyner Platz, der Niederrheinallee und dem Leineweberplatz viel zu entdecken.

Der Vluyner Mai ist ein Fest für die ganze Familie. Das zeigt sich auch an der Mischung der Aussteller. Die Winzer, deren Angebot seit vielen Jahren einen Schwerpunkt des Vluyner Mai bildet, fühlten sich im letzten Jahr auf dem Leineweberplatz so wohl, dass sie erneut dort anzufinden sind. Gleich nebenan wird der Stadtjugendring seine Zelte aufschlagen - neben einem Infopavillon lädt der Verein Kinder und Jugendliche zum Kicken auf der eigenen Streetsoccer-Anlage ein. Mit zahlreichen anderen Spielgeräten sorgt das Spielmobil des Kreises für Spaß und Bewegung.

Die Niederrheinallee wird zwischen Vutzkreisel und Springenweg gesperrt. Dort lohnt ein Besuch des Büchermarktes vor dem Kulturcafé. Der Museumsverein bietet wieder Bücher aller Genres zum Kilopreis an. Gastronomische Angebote und viele nette Kleinigkeiten zum Verschenken und Sich-selbst-glücklich-machen runden das Bild ab. Auf dem Vluyner Platz laden auch die Geschäfte zum Bummeln und Shoppen ein - auch am Sonntag, denn der 7. Mai ist verkaufsoffen. Das Jugendzentrum P23 baut mit Kindern im Rahmen des Landesprogramms "Kulturrucksack" buntes Stadtmobiliar, das auch nach dem Vluyner Mai für Farbe auf dem Platz im Herzen des Ortskerns sorgen wird. Untermalt werden die Bautätigkeiten durch eine "Open Stage", auf der junge Singer-Songwriter aus der Region ihr Können zum Besten geben. Die Mini-Bühne kann auch spontan genutzt werden, wann immer sie frei ist.

Am anderen Ende des Vluyner Platzes steht eine große Bühne. Während des Tages sorgen dort lokale Vereine, Schulen und Organisationen für Abwechslung. Dazu zählen die Modenschauen des Bekleidungsgeschäfts Elkoki sowie die Auftritte des JSG-Schulchors, das Combo Infernale oder die Klompen New Generation. Für die Abendstunden konnten dank des Sponsorenkreises Wirtschaft & Kultur bei Schlagerfans angesagte Künstler für den Vluyner Mai gewonnen werden. Sündenrock machen mit "sündhaft gutem Coverrock" am frühen Samstagabend den Anfang, es folgt der Duisburger Dirk Florin, der bereits bei der Moerser Schlagernacht Anfang April für gute Stimmung sorgte. Das gilt auch für Jörg Bausch. Der überregional bekannte gebürtige Essener, der unter anderem bereits den Ballermann-Award in der Kategorie "bester Pop-Schlager" gewann, ist derzeit schwer angesagt und verspricht viel Publikum rund um die Bühne. Am Sonntag sorgt dann unter anderem Michael Weirauch aus Geldern für ausgelassene Stimmung.

Besuchern, die mit dem Auto kommen, stehen der Platz am Museum (zu erreichen über Vluyner Südring und Pastoratstraße) sowie der Parkplatz Unterdorf (über Vluyner Südring) zur Verfügung. Auch die Parkplätze von Aldi, Lidl (Niederrheinallee) und Edeka (Vluyner Nordring) sind am Sonntag für den Vluyner Mai geöffnet. Von den Parkflächen bis zum Ortskern sind es nur wenige Gehminuten.

Quelle: RP