Moers: Schüler mischen mit in Landespolitik

Politik entscheidet zu einem großen Teil über die Entwicklung und Zukunft von Städten. Trotzdem ist sie eher als trockenes, nicht allzu beliebtes Schulfach bekannt. Das soll sich ändern, schließlich steht im Mai die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an.

Luisa Elbinger und Marino Huppers besuchen an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers die zwölfte Klasse und nehmen an der Aktion "Deine Stimme zählt" der Rheinischen Post teil. Obwohl viele Schüler eine politische Haltung haben, darf die Mehrheit von ihnen nicht an der Landtagswahl am 14. Mai teilnehmen, da erst Volljährige an die Urnen dürfen. Eine Initiative zur Absenkung des Wahlalters auf 16 ist vor wenigen Monaten gescheitert.

Die Rheinische Post verleiht den Kindern und Jugendlichen in NRW trotzdem eine Stimme: Gesucht werden eine "Schülerministerin" und ein "Schülerminister", die die Interessen der Jugendlichen vertreten sollen. Im März organisiert die Rheinische Post dazu eine große Wahlarena, bei der die beiden Schülerminister mit den Spitzen aller relevanten Parteien des Landes diskutieren. Die Landespolitiker werden dabei mit deren Erwartungen und Forderungen konfrontiert. Partner der Aktion ist der Rheinische Sparkassenverband (RSGV), der teilweise auch Räume für die Veranstaltungen bereitstellt.

"Ich fand die Idee direkt ansprechend, da wir Schüler eine Stimme verliehen bekommen", sagte Luisa Elbinger. "Deshalb habe ich die Idee unserer Jahrgangsstufe vorgestellt - viele fanden es spannend." Ähnlich sieht es ihr Mitschüler Marino Huppers: "Ich finde es sehr interessant, am Projekt teilzunehmen und mir mit Klassenkameraden Gedanken über Politik zu machen." Doch nicht nur bei den Schülern findet die Aktion positive Resonanz, auch Politik- und Musiklehrer Hendrik Lemm engagiert sich. "Wir Lehrer sind dankbar für jede Möglichkeit, etwas außerhalb des klassischen Unterrichts zu lehren. Außerdem schätzen wir die Praxisnähe bei diesem Projekt", sagte er.

Nachdem die beiden Oberstufenschüler im ersten Schritt per demokratischer Abstimmung zu "Schüler-Abgeordneten" an ihrer Schule gewählt wurden, arbeiten sie nun bis Ende Februar im zweiten Schritt an einem maximal 60-sekündigen Wahlwerbespot mit ihren politischen Ideen und Forderungen. Die Videos werden auf einer speziell eingerichteten Internetseite veröffentlicht. Anschließend stimmen die "Schüler-Abgeordneten" der teilnehmenden Schulen in NRW in einer Briefwahl für eine "Schülerministerin" und einen "Schülerminister". "Wir haben bereits zahlreiche Ideen gesammelt, einige Schüler haben uns dabei unterstützt", erzählte Elbinger. "Wichtige Themen sind für uns G8, Integration, aber auch innere Sicherheit. Daraus formulieren wir jetzt Forderungen."

Auch das Gymnasium in den Filder Benden nimmt an der Aktion teil. "Wir nutzen jede Chance, unsere Schüler in Prozesse einzubinden, von denen sie sonst ausgeschlossen sind", sagte Lehrerin Tanja Weymann. "Wir haben eine engagierte Schülervertretung. Deshalb freue ich mich, dass die Schüler ihr politisches Interesse zeigen können." Bislang steht die Abgeordnete fest, nach einem Abgeordneten wird noch gesucht. Viele der Forderungen werden aus Themen aus Sitzungen der Schülervertretung geformt. "Die Schüler sind sehr kreativ beim Videodreh", erzählte Weymann. Die Grundlage für die Debatte wurde an der Schule bereits durch "Jugend debattiert"-Workshops gelegt, die mittlerweile Teil des Deutschunterrichts sind.

Auch in Kamp-Lintfort herrscht an den Schulen Interesse an der Landtagswahl: Sowohl die Unesco-Schule als auch das Georg-Forster-Gymnasium planen, an der RP-Aktion teilzunehmen. "Die Motivation bei unseren Schülern ist auf jeden Fall da", sagte Unesco-Lehrerin Irene Schünke. Auch Georg-Forster-Direktor Alexander Winzen berichtet von grundsätzlichem Interesse bei seinen Schülern.

Quelle: RP