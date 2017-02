Moers/Kamp-Lintfort: Schulz-Effekt auch in der Grafschafter SPD

Der Schulz-Effekt der SPD ist inzwischen auch in den Städten der Grafschaft angekommen. Die Sozialdemokraten können eine Eintrittswelle verzeichnen - acht Neueintritte allein in Moers.

Kamp-Lintfort kommt auf fünf neue Mitglieder und in Neukirchen-Vluyn sind es zwei allein in der vergangenen Woche. Im gesamten Kreis Wesel gebe nach der Präsentation von Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat 32 neue Mitglieder, teilte auf Anfrage der Moerser SPD-Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim mit. Er ist am Donnerstag als SPD-Ortsvereinsvorsitzender wieder gewählt worden - bei zwei Enthaltungen mit 50 Ja-Stimmen. Er spüre einen Aufwind, sagte Yetim, der sich erfreut darüber zeigte, dass in seinem Ortsverein viele junge Mitglieder in den Beirat gewählt worden sind. Ein neues Mitglied habe sich am Donnerstag unmittelbar vor der Sitzung noch gemeldet. "Ibo Yetim ist am Abend noch vorbeigefahren und hat den Mitgliedsantrag vorbeigebracht", sagt Harald Hüskes, SPD-Vorsitzender in Moers.

Yetim meint eine Euphorie zu erkennen: "Wir als SPD haben in den vergangenen Jahren oft Prügel bekommen. So ist das nicht mehr, die Brust ist wieder geschwollen." Er beobachte auch, dass die Leute wieder Lust auf Diskussion haben, dass sie wieder politisieren wollen. "Das Engagement wird wieder stärker." Er macht dies auch an der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten fest. Die vom Vorsitzenden eingeladenen Bundestagskandidatin Elke Buttkereit, stellte ihre wichtigsten Ziele für ihre Zeit als Abgeordnete vor: Arbeitnehmerrechte und soziale Gerechtigkeit.

(sep/pogo)