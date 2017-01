später lesen Moers SCI bietet morgen eine offene Rentenberatung Teilen

Twittern





2017-01-25T18:01+0100 2017-01-26T00:00+0100

Die SCI-Volksschule bietet morgen von neun bis zwölf Uhr im Servicebüro am Hanns-Albeck-Platz 2 in Moers eine offene Rentenberatung an. Die Veranstaltung ist kostenlos.