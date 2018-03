später lesen Feuerwehreinsatz in Moers Sechs Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus 2018-03-01T07:13+0100 2018-03-01T07:14+0100

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Moers sind sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in Wesel mitteilte, erlitten sie Rauchvergiftungen und kamen in eine Klinik.