Moers: Sparkasse Niederrhein setzt jetzt flächendeckend Videoberatung ein

Auf eine neue Form der Kundenberatung setzt jetzt die Sparkasse Niederrhein: Künftig können Kunden ihre Berater flächendeckend im ganzen Sparkassengebiet auch per Video und Textchat erreichen.

Alle 28 Geschäftsstellen zwischen Moers und Xanten sowie die Ansprechpartner aus den Bereichen Baufinanzierung, Kredite, Firmenkunden, Wertpapiere und Versicherungen seien nun "per Knopfdruck erreichbar", erklärte Sparkassen-Sprecher Jörg Zimmer gestern. Die Sparkasse am Niederrhein ist mit diesem flächendeckenden Angebot deutschlandweit Vorreiter. Das neue Angebot bedeute keinen Einschnitt bei der Zahl der Geschäftsstellen, versicherte Zimmer auf Anfrage. "Es handelt sich um ein zusätzliches Angebot."

Der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Giovanni Malaponti war es, der die Entwicklung hin zur Videoberatung besonders vorantrieb: "Wir möchten für unsere Kunden dort sein, wo sie uns brauchen, entweder in der Geschäftsstelle oder mal eben schnell per Video und Chat von unterwegs oder zu Hause", erklärte Malaponti. Bereits vor vier Jahren gehörte die Sparkasse am Niederrhein mit ihrer Videoberatung in einzelnen Geschäftsstellen bundesweit zu den Vorreitern. Testweise war das System in den Jahren 2011 bis 2013 vorbereitet worden, danach in den Probebetrieb gegangen. Jetzt liegen überall die notwendigen technischen Voraussetzungen vor. Als "konsequenten digitale Schritt zu noch mehr Kundenähe" bezeichnet Malaponti das Angebot.

Technisch funktioniert die Videoberatung mit den Internet-Browsern Chrome und Firefox. Computer, Laptop, Tablet-PC oder Smartphone benötigen außerdem eine Kamera und ein Mikrofon. Wichtig: Tablet und Smartphone müssen das Betriebssystem Android haben. Kunden mit iPhone oder iPad erreichen die Beraterinnen und Berater der Internetfiliale über Facetime. Wichtig ist, dass die notwendigen Programme auf dem neuesten Update-Stand sind.

