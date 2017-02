Moers: SPD-Kanzlerkandidat Schulz trifft den Moerser Gabriel

In Schwafheim besuchte Martin Schulz am Mittwoch das Seniorenheim der AWO. Die Pflege soll Wahlkampfthema werden. Von Sebastian Peters

Zu einem Aufeinandertreffen zweier bekannter Namen ist es Mittwoch im Schwafheimer Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt gekommen: Martin Schulz, Kanzlerkandidat der SPD, traf am Nachmittag auf Gabriel. Es handelte sich allerdings nicht um den amtierenden Bundesaußenminister und Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel, mit dem sich Martin Schulz lange ein Wettrennen um die Kanzlerkandidatur geliefert hatte. Der Leiter des Moerser Seniorenheims heißt ebenfalls Gabriel, Rolf mit Vornamen, und durfte als Hausherr gestern jenen Mann willkommen heißen, der seit wenigen Wochen Hoffnungsträger der Sozialdemokratie ist. Ein "Schulz-Effekt" wird deutschlandweit beobachtet. Gemessen an diesen Vorschusslorbeeren war der gestrige Nachmittagsbesuch in Moers wenig glamourös, eher Politikerroutine im nahenden Wahlkampf.

An mehreren Orten im Bundesland Nordrhein-Westfalen machte Martin Schulz gestern Station - in Köln besuchte er die Ford-Werke, später am Abend sollte ein Termin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Duisburg-Marxloh folgen. Nach Moers war Schulz gekommen, um sich über die Lage der Pflegekräfte zu informieren. Er sprach nach der Begrüßung der Bewohner und vieler Moerser Sozialdemokraten - darunter die SPD-Bundestagskandidatin Elke Buttkereit, der Bundestagskandidat Jürgen Preuß und der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim - sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Bewohnern.

"Dieser Besuch ist einer der wichtigsten für mich", versicherte Schulz. Das Thema "Menschenwürdiges Leben im Alter" dürfe nicht allein eine Sache fürs Papier sein, sondern müsse tatsächlich umgesetzt werden. Der Besuch in Moers sei Teil seines Konzepts, aus Gesprächen mit Bürgern ein Wahlprogramm zu gestalten. "Wir müssen vorher zu den Menschen gehen und erfahren, was los ist." Früher sei es anders gewesen - da hätte die SPD erst das Programm geschrieben und hätte dann die Gespräche geführt."

Der SPD-Kanzlerkandidat unterhielt sich am Ende auch mit Waltraud Lutze (67), die seit vier Jahren in dem Schwafheimer Seniorenheim lebt. "Ich bin im Herzen Sozialdemokratin, habe fast immer SPD gewählt, nur einmal die Grünen", sagte die Rentnerin gestern. Spezielle Fragen für das Gespräch mit Schulz hatte sie sich nicht vorbereitet. "Ich warte einfach darauf, was er mich fragt."

