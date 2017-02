"original Ruhrpottsteirer": Fanclub veranstaltet Grünkohl-Tour

Bereits zum dritten Mal fand jetzt die diesjährige Grünkohl-Tour statt. Ausrichter war der amtierende König Günter I. Von der Gaststätte "Alter Bahnhof" in Moers-Kapellen zog die Truppe von knapp 25 Aktiven mit Bollerwagen, der mit Fleischwurst, Käsehappen sowie diversen Getränken bestückt war, ihre Runde. Unterwegs wurden einige Pausen für Spiele eingelegt, die auch zur Wahl des neuen Königspaares beitragen. Höhepunkt des Grünkohl-Essens ist die Wahl des Grünkohl-Königs oder der Grünkohl-Königin. Seine Majestät Günter I. übergab am Abend die Krone für die Regentschaft 2017/18 an die gewählte Grünkohl-Königin Gisela I. Sie hat die wichtige Aufgabe, die Grünkohl - Tour im kommenden Jahr zu organisieren.

Quelle: RP