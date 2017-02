später lesen Feuerwehr Löschzugführer Sörgel zieht sich aus aktivem Dienst zurück Teilen

Hans-Joachim Sörgel wurde aus dem aktiven Dienst als Leiter des Löschzugs Repelen der Freiwilligen Feuerwehr Moers verabschiedet. Wehrführer Christoph Rudolph dankte für das Engagement des 60-Jährigen. Sörgel bleibt der Freiwilligen Wehr aber in den Bereichen Brandschutzerziehung und Ausbildung erhalten. 1991 trat er in die Feuerwehr ein und war von März 2007 bis September 2008 in Repelen stellvertretender Zugführer. Im Oktober 2008 hatte er das Amt des Löschzugführers angetreten. Die Nachfolge hat nun Volker Scholz übernommen.