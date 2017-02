später lesen Rheurdt Straße Hochend bleibt bis zum Donnerstagabend gesperrt Teilen

Twittern





2017-02-09T16:30+0100 2017-02-09T16:29+0100

Die Straße Hochend zwischen Rheurdt und Schaephuysen ist derzeit noch in Höhe des Hauses Nr. 112 komplett gesperrt. Am Mittwoch hatte es zwei Wasserrohrbrüche im Gemeindegebiet gegeben, an der Straße Hochend und an der Hauptstraße in Schaephuysen.