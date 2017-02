später lesen Windpark Kohlenhuck Suchbild: Hier verstecken sich zwei Arbeiter FOTO: Klaus-Dieter Berger FOTO: Klaus-Dieter Berger Teilen

2017-02-07T17:58+0100 2017-02-08T00:00+0100

Der neue Windpark in Kohlenhuck wächst. Die Masten der vier Windenergie-Anlagen stehen bereits und sind weithin sichtbar. Jetzt werden die Naben für die mächtigen Rotoren installiert. Bis in eine Höhe von 190 Metern werden die Flügelspitzen der vier Windräder reichen. Klaus-Dieter Berger aus Kamp-Lintfort hat dieses Bild auf einer seiner Fotoexpeditionen gemacht. Es illustriert eindrucksvoll die Dimensionen: Die in der Nabe steckenden Arbeiter erscheinen lediglich als kleine, gelb-rote Farbtupfer. Im März soll die erste Anlage probeweise in Betrieb gehen. Bis Mai sollen alle vier Windräder ans Netz gehen und dann jährlich 32 Millionen Kilowatt Strom erzeugen - genug, um 9000 Haushalte zu versorgen. 20 Millionen Euro kostet der Windpark, den die Enni Energie & Umwelt zusammen mit Partnerunternehmen errichtet.