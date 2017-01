Moers: Tannenbäume werden ab 9. Januar abgeholt

Die Enni Stadt & Service holt abgeschmückte Weihnachtsbäume bei den Bürgern ab - und zwar in den beiden Woche zwischen Montag, 9. Januar, und Freitag, 20. Januar.

"Dabei kommen wir in allen Bezirken an dem Wochentag, an dem wir auch die Restabfalltonnen leeren", erklärt Ulrich Kempken, Abteilungsleiter Entsorgung bei der Enni Stadt & Service. Er bittet die Moerser, ihre Bäume am Tag vor der Abfuhr abgeschmückt an die Straßen zu legen. Dabei gibt er noch einen Hinweis: "Wir holen ausschließlich Tannenbäume ab und sammeln bei dieser Gelegenheit keinen Strauchschnitt ein.

" Die Termine und Bezirke erfahren Moerser auch im neuen Abfallkalender, den die Enni an alle Moerser Haushalte verschickt hat. Wer keine Termine versäumen möchte, kann sich unter www.enni.de informieren, für den Erinnerungsdienst anmelden oder die App "NiederrheinApptuell" herunterladen.

Quelle: RP