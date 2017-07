später lesen Moers Tierquäler verletzt ein Pony in Niep - Polizei ermittelt 2017-07-05T18:37+0200 2017-07-06T00:00+0200

Die Polizei in Neukirchen-Vluyn ermittelt in einem Fall von Tierquälerei, der sich in der Ortschaft Niep ereignet hat.