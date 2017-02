Moers: Tim Isfort lädt US-Jazz-Trio zum Festival ein

Der Festivalleiter nennt erste Namen: Das Trio und eine Singer-Songwriterin spielen auf Moers Festival.

Mit dem US-amerikanischen Jazz-Trio "The Bad Plus" und der Singer-Songwriterin Julien Baker hat Festivalchef Tim Isfort die ersten Künstler preisgegeben, die auf den Moers Festival zu Pfingsten auftreten werden. "Beide Namen stehen stellvertretend für zwei Musikrichtungen, die die Besucher über die Pfingstfestspiele (2.-5. Juni) in der Grafenstadt zu hören bekommen", verkündet Isfort. Das gesamte Programm wird am 6. April offiziell bekanntgegeben. "Insofern passt der Zeitpunkt jetzt gut", so Isfort weiter, "da noch ein kleiner Restbestand an den Frühbuchertickets ,Early Bird' zu haben ist." "The Bad Plus" und Julien Baker seien klangvolle Namen in der Musikszene und deshalb begehrt bei Veranstaltern: "Deshalb bin ich froh und glücklich angesichts meiner kurzen Vorbereitungszeit, das ich beide für das diesjährige Festival verpflichten konnte." Die Band "The Bad Plus"´- Ethan Iverson am Klavier, Reid Anderson am Bass und Dave King am Schlagzeug - gründete sich 2000 in Minneapolis. Stilistisch kombiniert das Trio Elemente des Avantgarde-Jazz mit Rock-Pop-Elementen. So entsteht ein außergewöhnliches Klangbild von eigenwilligen Interpretationen mitunter bekannter Rocksongs, darunter von Nirvana, David Bowie und Aphex Twin.

Musikalisch von ganz woanders her kommt Julien Baker. Geboren in Memphis, spielt die junge Singer-Songwriterin auf ihrer E-Gitarre einer großen Solo-Karriere entgegen. Das Early Bird-Ticket" kostet 108 Euro und gilt für alle vier Festivaltage. Erhältlich ist es an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet: www.moers-festival.de/tickets.

Quelle: RP