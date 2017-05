später lesen Kreis Wesel Tipps für die richtige Bewerbung 2017-05-04T18:08+0200 2017-05-05T00:00+0200

"Richtig bewerben!" heißt es in einem Vortrag der Fachstelle Frau und Beruf am Dienstag, 16. Mai. Die Bewerbung ist wie eine erste Arbeitsprobe und muss deshalb nicht nur inhaltlich sowie optisch perfekt gestaltet sein, sondern auch den Erwartungen des jeweiligen Unternehmens entsprechen: Gefragt ist die klassische Papierbewerbung per Bewerbungsmappe oder die Online Bewerbung auf dem elektronischen Weg. Job-Trainerin Christina Thiel gibt Tipps dazu, wie man sich selbst "auf die Spur kommt" und Kompetenzen für den Arbeitsmarkt herausarbeitet. Sie erläutert auch, welche Regeln zu beachten und welche Fallen zu umgehen sind.