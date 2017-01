später lesen Moers Trauer um Trompeter Rod Mason FOTO: Kress FOTO: Kress Teilen

Am 4. Dezember spielte Rod Mason sein Abschiedskonzert im Duisburger Hof. Selbstverständlich war der große Saal ausverkauft, genauso wie in den vielen Jahren zuvor. Für den Duisburger Jazz-Promoter Bernd Albani waren die weihnachtlichen Jazz-Konzerte von Rod Masons Hot Five "eine feste Bank". Und längst waren Albani und Mason über die berufliche Verbindung hinaus zu Freunden geworden. Mit seiner Trompete, die Mason so spielte, dass er "als legitimer Nachfolger von Louis Armstrong" gehandelt wurde, gehörte der international renommierte Jazz-Musiker zu den beliebtesten Gästen in der JazzLive-Reihe. Nun ist Rod Mason im Alter von 76 Jahren in einem Neusser Krankenhaus gestorben. Wer weiß, was aus dem kleinen Jungen im englischen Plymouth geworden wäre, wenn der Vater nicht so viele Schellack-Platten zu Hause gehabt hätte. Und wenn er nicht selbst ein Jazz-Liebhaber und Schlagzeuger mit eigener Band gewesen wäre. So aber wuchs Rod Mason in einer musikliebenden Familie auf, lernte Klavier und Geige, bis er in einem Schrank in der Schule eine alte Posaune entdeckte und ausprobierte. Von Helga Bittner und Peter Klucken