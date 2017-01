Moers/Duisburg: Unterschlagener Porsche wieder aufgetaucht

Vor einigen Tagen hatte ein 35-jähriger Duisburger einen Porsche Panamera zum Kauf angeboten.

Ein 21-jähriger Duisburger und eine 24-jährige Duisburgerin hatten sich daraufhin als Interessenten gemeldet; wollten den Wagen jedoch vorher in einer Autowerkstatt in Moers überprüfen lassen. Der 35-Jährige übergab am Dienstag den beiden das Fahrzeug - als die zwei allerdings nicht zurückkamen, informierte er die Polizei. Polizisten gelang es, das Auto aufzufinden und dem Besitzer zurückzugeben. Den beiden droht nun ein Strafverfahren.

Quelle: RP