Moers: Valentinstag - eigentlich ein Kirchenfest

Eine Erfindung der Blumenverkäufer sei er, der Valentinstag, spotten manche, wenn in diesen Tagen die Werbung uns daran erinnert, am 14. Februar der oder dem Liebsten bloß nicht ohne eine kleine Aufmerksamkeit unter die Augen zu treten.

Doch die Blumenbranche hat diese Tradition nicht erfunden. Namensgeber des Tages ist der heilige Valentin von Terni. Er lebte im dritten Jahrhundert und gilt in der katholischen Kirche als Schutzpatron der Liebenden. Warum? Weil er der Legende nach Liebespaare christlich getraut hat, obwohl der römische Kaiser dies verboten hatte. Valentin soll den Paaren zur Vermählung außerdem Blumen aus dem eigenen Garten geschenkt haben. Die Floristen sind ihm dafür heute noch dankbar.

Der Valentinstag ist also eine original christliche Tradition. In der katholischen Kirche St. Nikolaus in Rheurdt bietet Diakon Herbert Thielmann daher am Dienstag, 14. Februar, um 18.30 Uhr einen Wortgottesdienst unter dem Motto "Wir wollen die Liebe feiern - weil Liebe uns beflügelt". In der Einladung heißt es, dass "alle Liebenden, ob kirchlich oder standesamtlich getraut oder verpartnert, frisch verliebt oder schon in einer längeren Beziehung, ob alleine lebend oder zusammen, ob katholisch, evangelisch oder ungetauft" dabei willkommen sind.

"Diese Idee tragen Pfarrer Norbert Derrix und ich schon länger mit uns herum", erklärt Herbert Thielmann. "Wir dachten: Warum nicht ein Angebot für alle Paare, ganz egal, wie sie ihr Zusammenleben gestalten." Denn die Gesellschaft habe sich gewandelt, die klassische Familie nicht mehr das einzige akzeptierte Modell. Thielmann liegt auch daran, den Valentinstag von Kommerz und Kitsch zu befreien und den Sinn der Legende wieder ins Bewusstsein zu rücken. Während des Gottesdienstes sollen Texte vorgetragen werden, darunter das "Hohelied der Liebe" aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Ein Jugendchor wird singen, und es wird einen Segen für die Paare geben. "Zehn Paare haben sich schon bei mir angemeldet", sagt der Diakon. "Es werden sicher auch einige ohne Anmeldung kommen." Nach dem Gottesdienst gibt es einen Imbiss im Pfarrheim.

Auch in der Abteikirche Kamp gibt es eine besondere Veranstaltung zum Tag der Liebenden. Am Montag, 13. Februar, gibt es um 18.30 Uhr eine Segensandacht für alle Liebenden. Die Leitung hat Dr. Peter Hahnen, Uwe Sin musiziert an der Orgel. Auch in diesem Fall soll niemand Schwellenangst haben, weil er kein häufiger Kirchgänger ist. "Alle sind willkommen, auch die Nicht-So-Frommen" heißt es ausdrücklich auf der Kamper Internetseite.

Wer sich für den Gottesdienst in Rheurdt anmelden möchte, kann dies unter E-Mail h.thielmann@gmx.de. Es wird um einen Kostenbeitrag von fünf Euro für den Imbiss und die Getränke gebeten. Mehr unter www.hubertus-nikolaus.de.

Quelle: RP