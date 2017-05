Moers: Vandalen beschädigen schon wieder mehrere Autos

Erneut haben Unbekannte Autos im Stadtgebiet beschädigt. Gestern meldete die Polizei mehrere Fälle, die sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, ereignet haben.

An der Reinhold-Büttner-Straße in Rheinkamp schlugen die Täter die Heckscheibe eines Wagens, an der Germanenstraße in Asberg die Seitenscheibe eines ebenfalls geparkten Pkw ein. An einem Wagen, der an der Bergstraße in Asberg stand, traten Unbekannte den rechten Außenspiegel ab, an der Grenzstraße beschädigten sie beide Außenspiegel eines Autos. Weiterhin zerkratzen die Unbekannten die rechte Seite eines Pkws, der seit Samstagabend an der Bergstraße geparkt hatte.

In den vergangenen Tagen war es bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen in Moers gekommen (wir berichteten): Zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag dieser Woche waren die Seitenscheiben von mindestens sechs Autos auf dem Parkplatz Mühlenstraße eingeschlagen worden. Die Täter stahlen unter anderem ein Navi und ein Autoradio. Zwischen Donnerstag und Sonntag hatten Diebe die Scheiben an mindestens vier geparkten Pkw an der Straße zum Bollwerk, der Gutenberg-, Mittel- und Uerdinger Straße eingeschlagen. Montagnacht wurden die Außenspiegel an mindestens fünf geparkten Auto an der Karlstraße und der Scherpenberger Straße abgetreten. Und am Wochenende traten Unbekannte an mindestens drei geparkten Fahrzeugen an der Gabelsbergerstraße die linken Außenspiegel ab.

Die Häufung der ähnlichen Delikte fällt auf, ist aber möglicherweise ein Zufall. Es gebe keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten, teilte die Kreispolizei gestern auf Anfrage mit.

Auch der Brand von insgesamt acht Autos an der Eichendorffstraße und der Stormstraße in der Nacht auf Donnerstag in Repelen beschäftigt die Polizei weiter. Man warte auf den Bericht des Sachverständigen, der die sichergestellten ausgebrannten Fahrzeuge untersucht, teilte Polizeisprecherin Kristin Heuken gestern mit. Die Ermittler gehen von einer Brandstiftung aus. "Eine spontane Selbstentzündung an drei unterschiedlichen Orten ist unwahrscheinlich", sagte Heuken. Zeugen, die zur Aufklärung beitragen könnten, hätten sich bislang nicht gemeldet.

Wer Hinweise zu den Straftaten geben kann, sollte die Polizei in Moers, 02841, 171-0, kontaktieren.

(pogo)