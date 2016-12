Moers: Vogelhäuschen leer - Bürger ratlos

Täglich rufen Bürger aus dem gesamten Kreis Wesel in der Nabu-Geschäftsstelle in Wesel an. Sie machen sich Sorgen. Unerklärlich ist für die Naturfreunde, dass ihre gut gefüllten Futterhäuser zurzeit von den Vögeln gemieden werden. Dies sei ganz ungewöhnlich, das haben sie so noch nie erlebt.

Gerade im Dezember herrschte in den vergangenen Jahren immer ein reges Treiben der gefiederten Freunde an den Futterstellen. Blau- und Kohlmeise, Heckenbraunelle, Grün- und Buchfink sowie Amseln waren in der Vergangenheit oft auch in größerer Anzahl regelmäßige Kostgänger in den Privatgärten von Xanten bis Moers und natürlich auch weit darüber hinaus. Bei optimalen Bedingungen kann man durchaus in einer Wintersaison mit über 20 verschiedenen Vogelarten rechnen.

Mit zum Teil schlimmen Befürchtungen melden sich die Bürger beim Nabu. Nicht selten werden Vermutungen wie Usutu-Virus und auch die Vogelgrippe ins Spiel gebracht. Dazu Nabu-Kreisvorsitzender Peter Malzbender: "Diese Spekulationen haben keinen wirklichen Nährboden. Vielmehr ist es wohl so, dass sich jetzt noch viele Vögel draußen in Gebüschen und Hecken an den Früchten laben". Der Ornithologe Malzbender trifft momentan viele dieser Vögel in der Natur an. Wichtig sei es auch, Sträucher und Hecken im eigenen Garten erst dann zu schneiden, wenn die Früchte von den Vögeln geerntet sind.

Malzbender ist davon überzeugt, dass schon bald die Futterhäuser wieder häufiger besucht werden. Dennoch möchte er klarstellen, dass es in der Vergangenheit diese Häufigkeit an Anrufen wegen verwaister Vogelfutterhäuser noch nie gegeben habe. Die weitere Entwicklung werden die Naturschützer des Nabu genauestens im Auge behalten. Weitere Beobachtungen können Bürger dem Nabu mitteilen. Sie erreichen den Nabu wochentags von neun bis zwölf Uhr telefonisch unter 0281 1647787 oder per Mail unter info@nabu-wesel.org.

Um einen wirklich guten Überblick zu bekommen, bittet der Nabu ausdrücklich alle Bürger darum, bei den Zählungen zur Aktion "Stunde der Wintervögel" zwischen dem 6. und 8. Januar mitzumachen. Mehr zur Aktion steht im Internet unter www.nabu-wesel.de.

Quelle: RP