Moers: Warum Vinyl wieder voll im Trend liegt

Schallplatten sind gefragt - trotz zahlreicher Downloadportale im Netz. Beim vierten "Diggin' Vinyl"-Flohmarkt im Bollwerk 107 erzählten uns Besucher, was sie dazu bewogen hat, den Plattenspieler wieder aus dem Keller zu holen. Von Jana Marquardt

Die Schallplatten werden in Einkaufskisten feilgeboten, in alten Pappkartons oder Holzkästen und sind nach dem Alphabet, der Musikrichtung oder Preisklasse sortiert. Abgegriffene, bunte Cover werden durchgeblättert, herausgezogen, genauer inspiziert, gehen für einen bis 80 Euro über die Ladentheke. "Je nach dem, wie selten das Stück ist", erklärt Michael Krümmer, der bei Diggin' Vinyl ein Achtel seiner 12.000 Platten umfassenden Sammlung verkaufen möchte.

"Machen wir uns doch nichts vor: CDs braucht kein Mensch, die haben einen schrecklichen Klang, und MP3s sind einfach unpersönlich. Da ist nichts zum Anfassen. Schallplatten erfüllen einfach alles, was Musik bieten kann", erklärt der Kölner, der hauptberuflich Lautsprecher entwickelt und nebenbei als DJ arbeitet. Was sich am besten verkauft, kann Michael Krümmer nicht genau eingrenzen. "Von Hip Hop über Hardrock und Bruce Springsteen ging heute alles über die Theke. Aber die Leute suchen vor allem Musik aus den 90ern und 2000ern, eben aus den Zeiten, in denen kaum Platten gepresst wurden. Da gibt es dann echte Sammlerstücke oder Nachpressungen", erklärt er.

Und tatsächlich prägen vor allem die 20- bis 30-Jährigen das Kundenbild im Bollwerk an diesem verregneten Nachmittag. Jene Generation also, die ins CD-Zeitalter hineingeboren wurde. Leo (20) aus Dinslaken ist auf der Suche nach Jazz-, Hip-Hop- und Soulplatten. "Ich bin durch Freunde auf den Geschmack gekommen und dann wurde mir ein Plattenspieler günstig angeboten. Wir sitzen oft in einer Runde zusammen und hören einfach der Musik zu", schwärmt sie. "Man lernt die Musik wertzuschätzen und hört nicht alles durcheinander. Das ist wirklich wohltuend."

Als "wohltuend" empfindet auch Fabian Adler (45) den Klang seines Plattenspielers. "Der ist aus den 90er Jahren und funktioniert immer noch super." Ein Kunde schüttelt den Kopf. "Also nach 20 Jahren im Keller läuft meiner einfach nicht mehr", sagt er etwas verärgert. "Also bei mir schon", antwortet Adler, der einen Teil seiner großen Plattensammlung zum Verkauf anbietet, unter denen vor allem Klassiker wie die Rolling Stones, Pink Floyd oder Iggy Pop zu finden sind. Sein Freund Uli van Beeck (46) aus Duisburg nickt bekräftigend. "Meiner läuft auch noch hervorragend, aber der war auch nie weg vom Fenster, weil der Klang einfach super ist."

Und obwohl das Plattenhören für die beiden Männer kein Trend, sondern eine Leidenschaft ist, hat Fabian Adler hat auch eine Theorie zur neuen Beliebtheit von Vinyl: "Ich denke der Trend kommt daher, dass viele Menschen wieder ein Stück Wahrhaftigkeit in den Händen halten wollen, statt ständig neue Dateien auf ihrem PC zu downloaden. Mit einer Schallplatte haben sie die Möglichkeit, ein kleines Kunstwerk in den Händen zu halten - vom Cover bis zur Musik."

Bei Julia Thomalla (36) aus Duisburg sind es eher die Kindheitserinnerungen, die sie zum Plattenhören bewogen haben. Sie ist mit Märchenplatten und Kinderhits auf Vinyl groß geworden. Seit einigen Jahren ist sie auf der Suche nach Klassikern wie den Beatles-Platten oder Michael Jackson, hört aber auch aktuelle Hits auf ihrem neu erworbenen Plattenspieler. "Der Klang ist unübertrefflich und die Cover sind einfach ansprechend", findet sie.

Mit leuchtenden Augen blättert sie weiter durch bunte abgegriffene Cover, in der Tasche schon eine große Bandbreite an Platten, die zu Hause entspannt auflegen wird - zur Rückbesinnung auf alte Zeiten.

Quelle: RP