Moers: Wettbewerb: Sprachschule beste Geschäftsidee

Eine frühere Londonerin hat bei der Stadtverwaltung das beste Geschäftskonzept für die Moerser Innenstadt eingereicht: Daniela Gärtner erhält nun einen Mietzuschuss und 1000 Euro.

Daniela Gärtner hat den Gründerwettbewerb "Handel im Wandel" für neue Geschäftskonzepte der Wirtschaftsförderung der Stadt Moers gewonnen. Bürgermeister Christoph Fleischhauer und die Projektpartner gratulierten der Gründerin jetzt im Rathaus. Das Konzept von Daniela Gärtner konnte die Jury überzeugen: Sie eröffnet voraussichtlich im April die Sprachschule Niederrhein in der Moerser Innenstadt. Zielgruppe sind Menschen, die Deutsch als Fremdsprache erlernen möchten. Besonders im Blick hat die junge Unternehmerin Akademiker, Angestellte und Prüflinge an der Universität. Ergänzt wird das Angebot um Spezialkurse zu Themen wie Kommunikation und Prüfungsvorbereitung oder vierwöchige Intensivkurse.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Moers hatte im Oktober erstmalig einen Gründerwettbewerb für neue Geschäftskonzepte in der Moerser Innenstadt ausgelobt, an dem Daniela Gärtner teilgenommen hat. Ursprünglich hat sie in London und Köln gelebt sowie an der Universität Düsseldorf gearbeitet. Für die Neugründung plant sie, in die Grafenstadt zu ziehen. "Meine Recherchen haben mich zu dem Schluss geführt, dass mein Konzept hier funktionieren kann. Die Eröffnung einer Sprachschule war immer ein Traum für mich", erläuterte Daniela Gärtner. Sie erhält ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro von der Sparkasse am Niederrhein und einen Mietzuschuss in Höhe von 350 Euro pro Monat für das erste Geschäftsjahr, den die Wirtschaftsförderung beisteuert. Die beratende Unterstützung durch ein Expertennetzwerk bei der Umsetzung der Geschäftsidee kommt hinzu. Dazu zählt beispielsweise die Begleitung im ersten Gründungsjahr bei der Unternehmensführung.

Die Interpräsenz der Sprachschule ist voraussichtlich ab April unter der Adresse "http://www.sprachschule-niederrhein.de" zu erreichen.

Quelle: RP