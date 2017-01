Moers: Wie nutzen die Kirchen Facebook?

Der jüngste Post auf der Facebook-Seite des Kirchenkreises zeigt einen gut gelaunten Superintendenten, der bei der Landessynode neben einer Abbildung der Sybille von Kleve-Jülich-Berg sitzt. Keine Meldung, die man unbedingt an die Presse schicken würde, aber ein netter Schnappschuss für die sozialen Medien.

Egbert Schäffer, Pressereferent des Kirchenkreises Moers, kümmert sich um die Facebook-Präsenz und hat damit gute Erfahrungen gemacht. "Vor allem die Posts mit Fotos werden viel angeklickt", sagt er. Dieses Mittel der Öffentlichkeitsarbeit möchte er nicht mehr missen. "So erreichen wir Menschen, die vielleicht nicht auf die Internetseite des Kirchenkreises gehen würden."

Nun hat gerade das Netzwerk Facebook in den jüngsten Monaten durch die vielen aggressiven, beleidigenden oder gar strafrechtlich relevanten Posts, die dort täglich abgesetzt werden, Kritik auf sich gezogen. Zumindest die Präsenz des Kirchenkreises scheint solche Pöbler nicht anzuziehen. "Damit hatten wir noch nie Probleme", versichert Schäffer. Übrigens wird er über neue Kommentare per Mail informiert, so muss er nicht ständig kontrollieren, was auf der Seite vor sich geht.

Bei den einzelnen Kirchengemeinden - ob evangelisch oder katholisch - ist die Herangehensweise an die sozialen Medien unterschiedlich. Bei der katholischen Pfarrgemeinde St.Martinus in Moers ist die Entscheidung, sich in die Welt der sozialen Netze zu begeben, noch nicht gefallen. "Wir haben in den Dienstgesprächen darüber geredet", sagt Pfarrer Heinrich Bösing. "Aber es gibt noch offene Fragen. Schließlich kommt da auch einige Verantwortung auf einen zu." Bösing und sein Team möchten nun Erfahrungen von Kollegen sammeln, beispielsweise bei Pfarrer Herbert Werth von der Kirchengemeinde St. Josef Moers, die bereits eine eigene Facebook-Seite hat.

Stefan Vogt, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Vluyn, ist persönlich kein Fan des sozialen Netzwerks. "Ich selber habe mich bei Facebook wieder abgemeldet und gehöre wohl noch zu der Generation, die auch gut ohne Facebook auskommen können", bekennt er. Allerdings werde das Netzwerk in der Jugendarbeit der Gemeinde verwendet. Gemeindemitglied Andreas Otto betreut diese Seite. Sein Resümee sieht allerdings durchwachsen aus: "Wir hatten mit ein wenig mehr Resonanz gerechnet." Für Jugendliche sei Facebook offensichtlich nicht mehr so attraktiv wie früher, der Trend gehe in dieser Altersgruppe in Richtung Snapchat und Instagram.

Ein Blick auf die Facebook-Seiten der Kirchen zeigt: Vor allem Veranstaltungen werden dort angekündigt, auch Personalien, wie die jüngste Berufung von Anneke van der Veen zur Leiterin der Moerser Diakonie-Dienststelle. Doch auch aktuelle Ereignisse greift der Kirchenkreis auf diese Weise auf. Schäffer erinnert sich: "Ende 2014 gab es Arbeitskampf bei Huntsmen in Duisburg-Homberg. Die Kirchen haben sich mit den Arbeitnehmen solidarisiert, und dieses Thema haben wir auch auf Facebook angesprochen. Darauf bekamen wir sehr viele Reaktionen."

"Es gibt gelegentlich auch mal kritische Stimmen, aber keine Pöbeleien", sagt Pfarrerin Anke Prumbaum, die sich um die Facebook-Seite der Stadtkirchengemeinde Moers kümmert. "Und die erscheinen auch nur im privaten Mitteilungsbereich." Prumbaum sieht in den sozialen Medien ein hilfreiches Medium, das zudem wenig Aufwand bei der Administration bedeute. "Es ist leichter, Facebook zu aktualisieren als eine normale Webseite."

Das Vorurteil, dass im sozialen Netzwerk Anonymität herrsche, kann die Pfarrerin nicht bestätigen, im Gegenteil. Die Vernetzung zu den einzelnen Gemeindegliedern werde leichter. Ihr Fazit: "Die Kirche sollte jedes Medium nutzen, um den Menschen nahe zu sein."

Quelle: RP