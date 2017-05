Wieder sind in Moers Autos beschädigt worden. Erst in der Nacht zu Donnerstag hatten in Repelen acht Autos gebrannt.

In der Zeit von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 16 Uhr, wurden an der Reinhold-Büttner-Straße die Heckscheibe und an der Germanenstraße die Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen.

An einem Wagen, der an der Bergstraße stand, traten die Unbekannten den rechten Außenspiegel ab, an der Grenzstraße beschädigten sie beide Außenspiegel eines Autos. Weiterhin zerkratzen die Unbekannten die rechte Seite eines Pkws, der an der Bergstraße seit Samstagabend parkte.

In der Nacht zu Donnerstag brannten in Repelen acht Autos. Am Montag wurden weitere acht geparkte Pkw im Bereich der Karlstraße, Scherpenberger Straße und Gabelsbergerstraße die Außenspiegel abgetreten. Hinweise an die Polizei in Moers unter 02841 1710.

(kt)