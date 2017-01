Moers: Windräder - aber wo?

Bei der ersten Bürgerversammlung des Jahres, die im Bergheim Rayen stattfand, hat die Verwaltungsspitze die wichtigsten Projekte für 2017 vorgestellt. Dabei ging es auch um mögliche Standorte für Windräder. Von Sabine Hannemann

Die vier Bürgerversammlungen der Stadt Neukirchen-Vluyn zu Jahresbeginn sind Tradition. Rayen machte im Bergheim den Anfang, Neukirchen folgt am Donnerstag. Dabei dreht sich alles um die Themenkomplexe Stadtentwicklung, Finanzen und Baumaßnahmen. Bürgermeister Harald Lenßen, Kämmerin Margit Ciesielski und Technischer Beigeordneter Ulrich Geilmann erläuterten die Themen.

"Es wird richtig vorangehen", so Bürgermeister Harald Lenßen mit Blick auf verschiedene innerstädtische Bauprojekte. Als Erfolgsgeschichte schlägt das Quartier Niederberg ein neues Kapitel auf. Im Mai startet die Vermarktung von Wohnquartier IV mit 64 Bauparzellen nach bekanntem Vergabemodus auf der Nordfläche. Auf der Südfläche siedelt sich Gewerbe an, im Frühjahr folgt der Endausbau der Niederrheinallee in Richtung Neukirchen. Die Enni baut auf der Südfläche eine Fernwärme-Heizzentrale, über die 1500 Haushalte versorgt werden. Investitionsvolumen: zwei Millionen Euro.

FOTO: Arnulf Stoffel

FOTO: Arnulf Stoffel

Der Lineg-Graben wird bis zum Bendschenweg renaturiert. Für einen Schock sorgte die Meldung der Bodenkontamination, von der, so Bürgermeister Lenßen, die Verwaltung als eine der Letzten in Kenntnis gesetzt worden sei. Derzeit wird kontaminierter Boden, insgesamt 550 Lkw-Ladungen, gen Sachsen gefahren. Mächtig voran geht es ebenfalls im Dorf Neukirchen an verschiedenen Stellen. Die Nahversorgung über Edeka ist angelaufen. Der Kanalbau bestimmt weiterhin das Bild. Weiterer Baustein ist die Neugestaltung Vorplatz Erziehungsverein. Anlaufstelle in dieser kompakten Umgestaltungsphase ist das Arbeitszimmer, wo Bürger sich zusätzlich über Fördermittel wie dem Hof- und Fassadenprogramm informieren können und sich zu Workshops treffen werden. Voraussetzung für alle baulichen Maßnahmen im Dorf, so Lenßen, sei das Integrierte Handlungskonzept (IHK).

Schlag auf Schlag setzte Lenßen die weiteren Investoren-Bauprojekte ins Licht: Auf dem ehemaligen Schulgelände Diesterwegschule mit 18.000 Quadratmeter Fläche sollen 47 Wohneinheiten entstehen. Die Abrissarbeiten beginnen im zweiten Quartal. Unberührt davon bleibt der historische Gebäudekomplex mit Sitz von Musikschule und Volkshochschule.

Kämmerin Ciesielski berichtete über die städtischen Finanzen. Der Haushalt belaufe sich auf knapp 59 Millionen Euro. Die Gewerbesteuer sei steigend, die Niedrigzinsen wie konjunkturelle Lage vorteilhaft. Heftig zu Buche schlägt die Kreisumlage von mittlerweile 19,6 Millionen Euro, immerhin 31 Prozent des Haushaltes. Sie lag im Vorjahr noch bei 18,6 Millionen Euro.

Der Technische Beigeordnete Geilmann stellte die Baummaßnahmen für 2017 vor. Neben weiteren Kanalbaumaßnahmen stehen die Bautätigkeiten am Julius-Stursberg-Gymnasium. Gesamtvolumen nach Fertigstellung: 19 Millionen Euro. Zu den weiteren Vorhaben zählen die Kita-Bauten an der Antoniusschule und am Flohweg sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Neukirchen. Ende Januar werden die neu gebaute Flüchtlingsunterkünfte Am Hugengraben übergeben. Kostenpunkt: gut 1,1 Millionen Euro.

Bürger fragten im Anschluss nach dem Bau von Windkraftanlagen in Rayen. Auch die Halde Norddeutschland komme nicht in Frage. "Eventuelle Standorte könnten in Niep liegen", so Lenßen. Am Donnerstag, 12. Januar, 19 Uhr, findet im Klingerhuf die nächste Veranstaltung statt.

Quelle: RP