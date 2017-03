Moers: Wohnhäuser und Hotel auf Horten-Brache

Die Kölner Firma Dereco hat im Rathaus eine neue Planung vorgestellt. Die Dereco möchte noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten beginnen. Die Stadtverwaltung begrüßt die Pläne. Nun soll die Politik informiert werden. Von Josef Pogorzalek

Auf dem ehemaligen Gelände von Horten und C & A an der Homberger Straße soll bald wieder Neues entstehen. "Wir möchten möglichst noch in diesem Jahr die Bauanträge einreichen und dann noch im Spätherbst oder Winter mit den Bauarbeiten beginnen", sagte gestern David Noll von der Kölner Firma Dereco. Sie verwaltet das Areal, auf dem früher ein riesiges Einkaufszentrum, die Grafengalerie, entstehen sollte. Seit dem Scheitern der Grafengalerie-Pläne liegt das Grundstück zum Ärger vieler Moerser brach.

In der vergangenen Woche haben Vertreter der Dereco im Moerser Rathaus die aktuelle Planung für das Areal vorgestellt. Vom großflächigen Einzelhandel haben sich die Planer verabschiedet. Vorgesehen sind jetzt, wie bereits mehrfach berichtet, vor allem Wohnhäuser, ergänzt durch kleineren Einzelhandel und Gewerbe. Auch für das gegenüberliegende "Kuchengrundstück", auf dem einst eine Tankstelle stand (heute ist dort ein Schotterparkplatz) sei ein Gewerbeprojekt vorgesehen, sagte Noll. Dem Vernehmen nach soll es sich um ein Hotel handeln. Dazu meinte Noll gestern: "Das kann durchaus sein." Zu viel möchte die Dereco über ihre Pläne noch nicht verraten. Allerdings wolle man sie in Abstimmung mit der Stadt so bald wie möglich presseöffentlich machen.

Zunächst werde jedoch voraussichtlich die Politik informiert sowie der Gestaltungsbeirat der Stadt einbezogen. Auch bezüglich des beteiligten Architekturbüros und Bauunternehmens möchte die Dereco in Kürze, so Noll, "Ross und Reiter nennen". Bei den Architekten soll es sich um das Düsseldorfer Büro Wrede handeln, das bereits an der Planung der Grafengalerie mitgewirkt hat.

Stadtsprecher Thorsten Schröder kündigte gestern einen Bericht zum Stand der Planung für die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am Donnerstag, 16. März, ab 16 Uhr im Rathaus an. Die Stadtverwaltung selbst bewerte die von der Dereco vorgestellte Planung positiv. "Das ist etwas, was wir uns inhaltlich und planerisch vorstellen können", sagte Schröder. Nach dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Grafengalerie könne das neue Projekt zwar nicht umgesetzt werden. "Wir müssen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufheben."

Das bedeute aber nicht, dass jetzt ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden müsse - was eine lange zeitliche Verzögerung bedeuten würde. Vielmehr seine die Pläne der Dereco im Rahmen des normalen Baurechts umsetzbar. Die neuen Gebäude müssen dann lediglich so gestaltet sein, dass sie sich in die bereits vorhandene Bebauung einfügen.

"Unsere Planung passt da gut rein", urteilte gestern David Noll. "Weitere Verzögerungen wollen weder wir noch die Stadt und erst recht nicht die Anwohner." Im Gegenteil: Viele Moerser betrachten das Horten-Abrissgelände als Schandfleck. Und der Einzelhandel an der Homberger Straße lechzt nach einem Vorhaben, dass die Straße endlich wieder aufwertet. Was das angeht, zeigten sich die Stadt Moers und Noll gestern optimistisch. "Das wird ein sehr gutes Projekt für Moers", sagte Noll. "Besser als die Grafengalerie."

Quelle: RP