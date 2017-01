Moers: Zwei Deutschrockbands lassen die 80er Jahre aufleben

"Basta" und "Toschki & Combo Confus" standen nach rund 25 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne in der "Röhre". Das Publikum schwelgte in Nostalgie.

Es sind Texte, die immer noch aktuell sind. Texte über Politik, Geld, Liebe und Umwelt. Die meisten Besucher kennen sich untereinander. Die Stimmung ist familiär. Eierlikör wird verteilt. Die Bands haben alte Plakate aufgehängt. Eine Originalkassette wird im Publikum verschenkt. Einige Fans kennen sogar noch alte Liedzeilen und singen mit. "Eine schöne Zeitreise", sagt einer der Besucher begeistert.

Es fing in den 80ern an, als die Deutschrockbands, die beide auf einem Hülsdonker Bauernhof probten, sich anfreundeten. Viele gemeinsame Auftritte folgten. "Basta"-Bandmitglied Uwe Plien blickt stolz auf die Zeit zwischen 1989 und 1993 zurück: "Die Freundschaften bestehen übrigens bis heute noch", sagt er. Dennoch war lange Funkstille: "Ja, wir waren mal eben weg Zigaretten holen, das ist jetzt 25 Jahre her." Das Doppelkonzert auf die Bühne zu bringen brauchte einige Vorbereitung. Das Hauptproblem: "Wir konnten uns an unsere alten Stücke nicht mehr erinnern." Noten gab es nicht, also mussten alte Kassetten angehört und digitalisiert werden. Die Noten mussten komplett neu aufgeschrieben werden.

Es sind keine Coversongs, alles haben wir selber geschrieben, betont Tom Bissels von "Toschki & Combo Confus". Von 1985 bis 1993 hat die Band viele Konzerte gegeben, nicht nur in Deutschland. "Wir bieten euch geile Zeiten, schön, dass ihr da seid!", begrüßte die Combo das Publikum und legte mit dem gleichnamigen Lied los. Die alten Stücke wurden im Original gespielt, nichts wurde weggelassen oder aufgepeppt.

Wie seine Kollegen kam auch Tom Bissels gleich mit vielen Leuten ins Gespräch, die er lange nicht mehr gesehen hatte. "Witzigerweise war gerade ein ganz alter Schuldfreund von mir hier, auf dessen Polterabend ich damals gespielt habe." Auch "Basta" greift auf eine Gedächtnisstütze aus dem Publikum zurück: "Hat jemand zufällig noch in Erinnerung, wie der Text anfängt?", heißt es an einer Stelle. "Ihr seid alle ein bisschen älter geworden, aber es geht noch!", spielt Uwe Plien auf den Refrain "Atemlos und Doppelkinn, obwohl ich nicht mal 30 bin" aus dem Song "Ip Zip Zap - der Lack ist ab" an.

Und auch "Die gelbe Gefahr", ein Stück über Eierlikör (geschrieben, als Udo Lindenberg noch nicht einmal wusste, was Eierlikör ist), ging sofort ins Blut. Ein Tablett mit dem cremigen gelben Likör machte dabei die Runde.

Fan Marion (49) kennt die Bands sehr gut und weiß: "Der Spaß an der Musik hat sich nicht verändert, Uwe ist immer noch der Mann mit den besten Sprüchen. Die Texte sind nach wie vor ziemlich klasse, weil sie immer noch passen."

